Rathausturmfahrt in Kiel: Weihnachtliches Panorama aus luftiger Höhe

Wann? bis zum 23. Dezember 2024, donnerstags bis sonntags um 17.00, 17.45 und 18.30 Uhr Wo? Rathaus – Haupteingang Tickets: online buchbar oder im Welcome Center erhältlich Preis: Erwachsene 6,- Euro, Kinder 4 bis 12 Jahre: 4,- Euro

Von oben eröffnet sich ein atemberaubendes Panorama über die vorweihnachtliche Stadt. Der Blick schweift vom bunten Treiben auf dem Weihnachtsmarkt am Rathausplatz über das Zentrum bis hin zum quirligen Kreuzfahrthafen. Besonders in der Dämmerung, wenn unzählige Lichter die Stadt in einen zauberhaften Glanz hüllen, entfaltet sich ein stimmungsvolles Ambiente.

Touren immer zur vollen Stunde