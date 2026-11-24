Neuerungen beim Winterdienst

Eine wichtige Neuerung: Der ABK übernimmt jetzt den Winterdienst an 107 Schulen und Kindertagesstätten mit etwa 132.000 Quadratmetern Fläche. Die Fahrzeugflotte wurde dafür umstrukturiert. Drei Großkehrmaschinen und 40 Kleinstfahrzeuge kümmern sich ab sofort um die Nebenstraßen. Dadurch werden diese vorraussichtlich schneller geräumt als bisher. Die 16 Großfahrzeuge konzentrieren sich weiterhin auf Hauptverkehrsstraßen, ÖPNV-Strecken und Radwege.

In der Soleanlage auf dem Hauptbetriebsgelände in der Daimlerstraße lagern 230.000 Liter Sole für die Fahrzeuge. Der Sole-Tank auf dem Betriebshof Ost in der Preetzer Straße fasst 60.000 Liter und kann zwei Fahrzeuge gleichzeitig betanken. Bereits ab 4.00 Uhr morgens rücken die Mitarbeitenden aus, damit die Wege vor dem Berufsverkehr frei sind. Der Dienst läuft täglich zwischen 7.00 und 20.00 Uhr.

Pflichten für Grundstückseigentümer

Die Straßenreinigungssatzung überträgt die Schnee- und Eisbeseitigung auf die Eigentümer anliegender Grundstücke. Das gilt für Gehwege, Treppenanlagen, kombinierte Geh- und Radwege sowie Bushaltestellenbereiche. Werktags muss bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr auf mindestens 1,50 Metern Breite geräumt sein. Bei anhaltendem Schneefall ist nach jedem neuen Schneefall innerhalb einer Stunde erneut zu räumen. Die Räumpflicht endet grundsätzlich um 20.00 Uhr.

Grundsätzlich sind nur abstumpfende, salzfreie Streumittel wie Sand erlaubt, Produkte mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" sind besonders empfehlenswert. Streusalz darf nur bei Eisregen sowie auf Treppen, Rampen, starken Gefäll- und Steigungsstrecken sowie Brückenauf- und -abgängen eingesetzt werden. Ampelmasten mit Anforderungstastern müssen ebenfalls freigehalten werden.

Ganz besonders wichtig ist das Räumen der Noppen- und Rillenplatten auf Gehwegen, da sie wichtige Orientierungshilfen für sehbehinderte und blinde Menschen sind. An Bushaltestellen muss der gefahrlose Ein- und Ausstieg gewährleistet sein, inklusive des Wegs vom Fahrgastunterstand zum Bus. Fahrbahnüberquerungen müssen gefahrlos und ungehindert erreichbar bleiben.

Winterdienst in Grünanlagen

In öffentlichen Parks und Grünanlagen findet grundsätzlich kein Winterdienst statt, wodurch das Ökosystem Diese Regelung Ökosysteme sowie Bäume, Pflanzen und Tiere. Streusalz kann über Tauwasser in Boden und Gewässer gelangen und dort erhebliche Schäden anrichten. Eine Ausnahme bilden wichtige Wegeverbindungen und Schulwege, die durch Grünanlagen führen – diese werden bei Bedarf geräumt.

Auf städtischen Friedhöfen werden montags bis freitags zwischen 8.00 und 14.00 Uhr die Hauptwege zwischen Eingängen und Betriebsflächen sowie Wege zu anstehenden Beisetzungen geräumt. In Tiergehegen bleiben die Hauptwege für die Versorgung der Tiere frei. In den Wäldern findet keine Schnee- und Eisbeseitigung statt, das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr. Zwei Baumpflege-Teams kümmern sich darum, Stadtbäume im Verkehrsraum bei hoher Schneelast zu entlasten.

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