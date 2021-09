Auch digital live dabei: Webcams bei der Windjammerparade

Das Kieler-Woche-Büro hat zwei Webcams installiert. Eine hat ihren Standort am Leuchtturm Friedrichsort, die andere hängt im Laboer Hafen. So haben beide Cams die Kieler Förde genau im Blick und die von ihnen aufgezeichneten Bilder werden unter www.kieler-woche.de/wasser live in die Welt gesendet.

Besonders am Samstag, 11. September 2021, wird dann dort spektakuläres Material zu sehen sein. Bei der Windjammer-Segelparade für alle werden rund 120 Schiffe – angeführt von der Bark Alexander von Humboldt II – über die Förde segeln.