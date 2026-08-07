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Wann? 7. bis 9. August 2026, Freitag 12.00 bis 22.00 Uhr, Samstag 10.00 bis 22.00 Uhr und Sonntag 10.00 bis 19.00 Uhr Wo? Königswiesen Schleswig Eintritt: Kinder 8,- Euro, Erwachsene 15,- Euro

Das Programm der Wikingertage

Die Wikingertage in Schleswig gehören zu den Veranstaltungen, die Geschichte auf eine ruhige und zugängliche Art erlebbar machen. Vom 7. bis 9. August 2026 verwandeln sich die Königswiesen in einen Ort, an dem Handwerk, Lagerleben und kleine Begegnungen im Mittelpunkt stehen. Hunderte Handwerker, Krieger und Händler laden euch zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Viele Besucher schätzen die Mischung aus Vorführungen, Marktständen und offenen Bereichen, in denen man einfach stehen bleiben und zuschauen kann. Ihr könnt euch Zeit nehmen, durch die Lager zu gehen, mit Handwerkern ins Gespräch zu kommen oder einfach die Geräusche und Gerüche des Marktes auf euch wirken lassen. Die Nähe zur Schlei und zum Wikingerdorf Haithabu sowie die weiten Königswiesen schaffen einen Rahmen, der das historische Thema unterstützt, ohne künstlich zu wirken.

Das große Wikingerdorf

Das große Wikingerdorf steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Vom Waffenschmied über Schild-, Pfeil- und Bogenbauer bis hin zu Lederer, Steinmetz und Färberei wird hier für alle Interessen etwas geboten. Beim Wort Wikinger mag der ein oder andere sicherlich erstmal an Überfall und Verwüstung denken, doch wie die meisten Völker verbrachten auch die Wikinger den Großteil ihrer Zeit mit Handwerk und Seefahrten.

Wenn ihr Interesse habt, diese über 1000 Jahre alte handwerkliche Techniken wie Schmieden, Schleifen, Töpfern oder Drechseln zu erleben und selbst auszuprobieren, seid ihr hier genau richtig. Ihr könnt nicht nur den Stand der Handwerkskunst sehen und erleben, sondern auch beim Speer- und Axtwerfen eure Geschicklichkeit austesten. Im an die Arena angrenzenden Wikinger-Kriegerlager kann den Kriegern bei der Vorbereitung ihrer Showkämpfe zugesehen werden und euch die verschiedensten Waffen und Rüstungen zeigen lassen.

Die Wikingertage leben von ihrer offenen, warmen Stimmung. Die Lagergruppen zeigen ihr Handwerk mit einer Ruhe, die neugierig macht, ohne zu überfordern. In den verganenen Jahren genossen die Besucher es zuzusehen, wie das Metall geschmiedet, Stoff gefärbt oder Holz bearbeitet wird.

Bogenschießturnier am Strand

Das Bogenschießen ist ursprünglich eine der ältesten Jagdformen der Menschheit und spielte lange Zeit als Fernwaffe eine bedeutsame Rolle. Auf den Wikingertagen könnt ihr euer Geschick selbst ausprobieren. Es gibt sogar ein Turnier mit Pfeil, das am Samstag ab 17:00 Uhr stattfindet. Teilnahmebedingung ist die Verwendung traditionellen Vollholzbögen ohne Glasbelag oder Schrauben sowie Holzpfeile. Die Turnierentfernung beträgt 30 Meter und 18 Meter. Für die Durchführung werden mindestens sechs Schützen benötigt. Interessenten können sich vor Ort am Stand des Bogenbauers "Uller" melden.

Ebenso waren die Wikinger Meister des Schiffsbaus, hervorragende Seefahrer und große Weltenentdecker. Mit ihren wendigen und schnellen Langschiffen gingen sie auf Entdeckungs- und Eroberungsfahrt. Die "Sigyn", gebaut nach dem originalen Vorbild des sogenannten "Wrack Drei von Skuldeleven", wird vor Ort liegen und bereit sein auf große Fahrt zu gehen.

Segeln die Schiffe nicht, könnt ihr sie zu den "Open Ship"-Terminen besichtigen. Unter anderem wird ein originaler Einbaum am Ufer liegen und zur malerischen Kulisse beitragen. Auch die Fischfanggeräte der Wikinger könnt ihr hier betrachten. Durch die authentische Darstellung ist es ein Leichtes, sich von der Atmosphäre des großen Dorfes in die 1000-jährige, vergangene Wikingerzeit mitreißen zu lassen.

Tavernen und Wikingergelage

Wer ein echter Wikinger sein will, muss auch wie ein Wikinger tafeln. Ob Handwerker, Schildmaid oder Krieger ,jeder muss sich ab und an stärken. Möglichkeiten dazu bieten sich an den Tavernen, dem Wikingermetschiff und zeitgenössischen Essensständen. Dort wird, eingerahmt von Feuerschalen und mittelalterlichem Marktreiben, kräftig gefeiert, sobald sich die Dämmerung über das Lager senkt.

Am Freitagabend treffen sich dort traditionell, begleitet von einem Fackelumzug, die Wikinger des Dorfes und begrüßen mit einer Wikingerzeremonie Gäste und Stadt. Die Wikingertage verbinden Geschichte und Gegenwart auf eine ruhige, natürliche Weise. Die Mischung aus Handwerk, Lagerleben und Landschaft sorgt für Momente, die warm und nah wirken.

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