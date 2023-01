Wie schmeckt der Kieler-Woche-Cocktail?

Die Kieler Woche ist ein Gesamtkunstwerk, das man mit allen Sinnen genießen kann. Für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis sorgt der offizielle Kieler-Woche-Cocktail, der eigens für das große Segel- und Sommerfestival kreiert wird.

Auch in diesem Jahr treten talentierte Nachwuchs-Barkeeper:innen mit ihren frischen, ausgefallenen und leckeren Rezepturen in einem Wettbewerb gegeneinander an.

Am Bar-Schul-Cup 2023 beteiligen sich insgesamt zehn Schüler:innen aus der Hotelfach- und Restaurantfach-Oberstufe des RBZ am Schützenpark. Sie haben zuvor den Barschulkursus des Lehrers Martin Staack absolviert, in dem sie viel über das Barkeeping und die Barkultur gelernt haben.

Beim Bar-Schul-Cup am Freitag, 27. Januar 2023, müssen die Teilnehmer:innen ihre selbst kreierten Cocktails – je einen mit und einen ohne Alkohol – mixen. Eine Fachjury der Deutschen Barkeeper-Union kürt im Anschluss die Sieger:innen des Wettbewerbs.

Quelle: LH Kiel