Holtenauer Straße lädt zur White Night ein
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Gastronomie Essen & Trinken
Am Freitag, 7. August 2026, verwandelt sich die Holtenauer Straße in Kiel wieder in ein weißes Meer voller Lebensfreude und Sommer-Feeling. Zur White Night sind alle Besucher eingeladen, ganz in Weiß gekleidet zu erscheinen und gemeinsam einen entspannten Abend zu erleben.
|Wann:
|Freitag, 7. August 2026, 18.00 bis 23.00 Uhr
|Wo:
|Holtenauer Straße Kiel
Ab 18.00 Uhr öffnet die beliebte Einkaufsstraße ihre Pforten für das besondere Event. Besucher können entlang der Straße flanieren, die vielen Geschäfte und Boutiquen erkunden und das eine oder andere Shopping-Schnäppchen ergattern.
Alle Besucher sind zum gemeinsamen Picknick eingeladen. Die Tische sind weiß gedeckt, der Dresscode ist weiß. Ob auf der Wiese am Dreiecksplatz oder die Einkaufsmeile entlang kann jeder sich zum selbst mitgebrachten Essen und Trinken niederlassen. So entsteht ein großes, gemeinschaftliches Picknick mitten auf der Holtenauer Straße – ein stimmungsvolles Erlebnis und ein tolles Fotomotiv. Zur Feier des Tages bleiben viele Geschäfte länger geöffnet, damit sich der Bummel nach dem Essen auch lohnt.
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Die White Night bietet die perfekte Gelegenheit, Freunde und Bekannte zu treffen, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam einen unbeschwerten Sommerabend zu genießen. Mit der stimmungsvollen Musik, den vielen Attraktionen und der besonderen Atmosphäre verspricht das Event ein unvergessliches Erlebnis zu werden.
Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Besucher, die gemeinsam die White Night in der Holtenauer Straße zelebrieren. Weiße Kleidung ist ausdrücklich erwünscht, um das einheitliche Bild der Straße zu unterstreichen und die besondere Stimmung zu verstärken.
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