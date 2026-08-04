White Night in der Holtenauer

Wann: Freitag, 7. August 2026, 18.00 bis 23.00 Uhr Wo: Holtenauer Straße Kiel

Ab 18.00 Uhr öffnet die beliebte Einkaufsstraße ihre Pforten für das besondere Event. Besucher können entlang der Straße flanieren, die vielen Geschäfte und Boutiquen erkunden und das eine oder andere Shopping-Schnäppchen ergattern.

Alle Besucher sind zum gemeinsamen Picknick eingeladen. Die Tische sind weiß gedeckt, der Dresscode ist weiß. Ob auf der Wiese am Dreiecksplatz oder die Einkaufsmeile entlang kann jeder sich zum selbst mitgebrachten Essen und Trinken niederlassen. So entsteht ein großes, gemeinschaftliches Picknick mitten auf der Holtenauer Straße – ein stimmungsvolles Erlebnis und ein tolles Fotomotiv. Zur Feier des Tages bleiben viele Geschäfte länger geöffnet, damit sich der Bummel nach dem Essen auch lohnt.