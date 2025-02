Whisky-Tasting in der Festung Friedrichsort

Die Besucher erfahren, wie aus regionaler Gerste auf traditionelle Weise in Kupfer Pot Stills ein Destillat gebrannt wird . Anschließend reift dieses langsam in unterschiedlichen Eichenfässern heran, bis der Whisky seine endgültige Geschmacksvielfalt entwickelt hat.

Whiskyexperte Jan Czerny persönlich führt durch die historischen Gewölbe der Festung und erklärt den gesamten Herstellungsprozess von Whisky – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt in der Flasche .

Natürlich dürfen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Whiskys auch verkosten. So können sie die Aromenvielfalt der unterschiedlich gereiften Destillate direkt miteinander vergleichen.

Abgerundet wird das etwa zweieinhalbstündige Tasting durch ein frisch gezapftes Bier und ein paar kleine Snacks. So wird der Abend in der Festung Friedrichsort zu einem rundum gelungenen Erlebnis für Whisky-Liebhaber.

Termin und Buchung

Das Whisky-Tasting findet am 21. März 2025 in der Festung Friedrichsort im Deichweg 20 in Kiel statt. Der Preis beträgt 59,- Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist erforderlich und kann über die Website kiel-sailing-city.de vorgenommen werden. Alternativ könnt ihr eure Tickets auch direkt bei Czernys unter czernys-kuestenbrauerei.de bestellen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu diesem besonderen Event.

Wer einmal hinter die normalerweise verschlossenen Tore der Festung Friedrichsort blicken und gleichzeitig etwas über die Kunst der Whisky-Herstellung erfahren möchte, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Ein spannender und genussvoller Abend ist garantiert.