Lesung: Welcome Center präsentiert Geschichten aus Norddeutschland

Wann? Dienstag, 29. März 2022, 18.00 Uhr Wo? Welcome Center Kiel Tickets: Online unter www.kiel-sailing-city.de Preis: 5,- Euro (inkl. Getränk)

In jeweils 30 Minuten geben die Autoren erste Einblicke in die Mysterien ihrer Bücher und stehen anschließend für Fragen und erste Spekulationen aller Hobbykommissare zur Verfügung.

Die gebürtige Hamburgerin und Wahl-Schleswig-Holsteinerin, Kim Rylee veröffentlichte 2019 ihr Buch "Bring mich ans Licht". Dem Tode ins Auge blickend findet die Polizei die 25-jährige Marianna Lowe im Keller an eine Wand gefesselt. Rylee führt die Leserschaft an der Seite des Hauptkommissars auf die Spuren eines rumänischen Clans und dunkler Rätsel.

Auch in "Havarie" des Kieler Journalisten Dietmar Werner Wagner sieht sich die Kripo einer Reihe bisher geheimer Verstrickungen gegenüber. Kann der in der Kieler Förde tot aufgefundene Journalist mit weiteren Morden im Osten des Landes in Verbindung gebracht werden? Stück für Stück wird die Recherche des ermordeten Kielers in dem Politikkrimi reproduziert und so verborgene Geheimnisse ans Licht gebracht.

Die Lesung findet unter den für Veranstaltungen im Innenbereich gültigen Corona Maßnahmen statt. Im Ticketpreis von 5,00 Euro pro Person ist ein Getränk vor Ort im Welcome Café inklusive.

Quelle: Kiel Marketing