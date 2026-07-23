Was macht WeinRaum besonders?

Jann verbindet fundiertes Fachwissen mit lockerer Atmosphäre. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann arbeitete er auf dem VDP Weingut Gut Hermannsberg und lernte die Vinifikation von Grund auf kennen. Ein Jahr in der Hamburger Weinszene folgte im Verkauf und in der Weinbar. Heute teilt er seine Begeisterung in kleinen, persönlichen Runden mit euch. Jedes Tasting wird so zum echten Erlebnis, bei dem ihr nicht nur kostet, sondern auch die Persönlichkeiten hinter den Weinen kennenlernt.

Wie laufen die Tastings ab?

Bei WeinRaum geht es um mehr als Probieren. Jann erklärt, wie Boden, Wetter und Handwerk den Wein prägen. Ihr lernt großartige Weingüter kennen und entwickelt euren eigenen Geschmack. Dazu gibt es vegetarische Gerichte, die perfekt auf die Weine abgestimmt sind. Der direkte Austausch mit den Weingütern ermöglicht es Jann, euch authentisches Wissen zu vermitteln mit viel Freude am Entdecken.

Wo finden die Events statt?

Die Tastings sind an wechselnden Locations in Kiel. Ob im Heinzelmann Café, in der espresso garage oder im Café Noosh, jede Location bringt ihre eigene Atmosphäre mit. Auch private Tastings sind möglich. So holt ihr euch das WeinRaum Erlebnis direkt nach Hause und genießt mit Freunden oder Familie einen besonderen Abend.

Welche Termine stehen an?

Im Spätsommer 2026 erwarten euch vier spannende Events an verschiedenen Kieler Locations. Die Themen reichen von italienischer Küche über Naturwein bis hin zu Grundlagenwissen. Hier die kommenden Veranstaltungen im Überblick:

22. August 2026 – WeinRaum x Heinzelmann Café: "Dolce Vita am Blücher" mit italienischen Speisen und deutschen Weinen, Start 18.30 Uhr, 65,- Euro pro Person

– WeinRaum x Heinzelmann Café: "Dolce Vita am Blücher" mit italienischen Speisen und deutschen Weinen, Start 18.30 Uhr, 65,- Euro pro Person 11. September 2026 – WeinRaum x espresso garage: Schaumwein, Stillwein und Naturwein, Start 19.00 Uhr, 35,- Euro pro Person

WeinRaum x espresso garage: Schaumwein, Stillwein und Naturwein, Start 19.00 Uhr, 35,- Euro pro Person 12. September 2026 – WeinRaum x Heinzelmann Café: "Kleine Produzenten – Große Qualität" mit Wein und Olivenöl Tasting, Start 18.30 Uhr, 65,- Euro pro Person

WeinRaum x Heinzelmann Café: "Kleine Produzenten – Große Qualität" mit Wein und Olivenöl Tasting, Start 18.30 Uhr, 65,- Euro pro Person 18. September 2026 – WeinRaum x Café Noosh: Grundwissen Wein, Start 19.00 Uhr, 65,- Euro pro Person





Wie meldet ihr euch an?

Alle Infos und die Anmeldung laufen per E-Mail an wein-raum@outlook.de oder über Instagram unter weinraum_. Dort erfahrt ihr auch, wie viele Weine und Speisen bei den jeweiligen Tastings serviert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit genug Raum für Austausch bleibt. Frühzeitiges Anmelden lohnt sich also.

Wie bleibt ihr mit Wein versorgt?

Ab Dezember 2026 gibt es ein Wein Abo: Sechs Flaschen innerhalb von zwölf Monaten. Jeden zweiten Monat erhaltet ihr einen von Jann entdeckten Wein aus verschiedenen Anbaugebieten. Dazu bekommt ihr Infos zum Wein und eine Speisenempfehlung mit Rezept für einen gemütlichen Abend. Wenn eine Flasche nicht reicht, ist Jann jederzeit für den Weinverkauf erreichbar.

Neugierig auf mehr kulinarische Entdeckungen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch, wo ihr in der Stadt noch Genuss und Kultur findet.