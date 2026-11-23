Wann? Dienstag, 1. Dezember 2026, 17.00 bis 19.00 Uhr Wo? Nachhaltigkeitszentrum Eintritt: kostenlos Tickets: Bis zum 30. November 2026 per Mail: umweltberatung@kiel.de oder telefonisch: unter der Kieler Nummer 0431/901-3781

Workshop "Fair & Festlich"

Die Umweltberatung Kiel veranstaltet einen kostenlosen Schokoladen-Workshop im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz 2. Unter dem Motto "Fair & Festlich" könnt ihr von 17.00 bis 19.00 Uhr eure ganz persönliche Weihnachtsschokolade herstellen. Dabei gestaltet ihr die Schokolade nach eurem eigenen Geschmack und nehmt ein selbstgemachtes Mitbringsel für die Adventszeit mit.

Fairer Kakao im Fokus

Bildungsreferentin Jessica Meier gibt während des Workshops Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakao-Kleinbauern weltweit. Sie erklärt, welche Herausforderungen der Kakaoanbau mit sich bringt und wer in der Lieferkette wie viel verdient. So erfahrt ihr nicht nur, wie gute Schokolade entsteht, sondern auch, warum faire Handelsbedingungen für die Menschen hinter dem Produkt so wichtig sind.

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