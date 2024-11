Die Weihnachtsmärkte in Kiel sind eröffnet: Rahmenprogramm für die Adventszeit

Wer beim Bummel über die Weihnachtsmärkte nicht nur an sich selbst denken, sondern auch etwas Gutes tun möchte, hat dazu an der Holstenstraße auf Höhe der Schevenbrücke die Gelegenheit. Dort schenken Service-Clubs und die Marine an ausgewählten Tagen Punsch für karitative Zwecke aus:

Speziell für die kleinen Weihnachtsmarktbesucher wird auf der Lounge der Familie Schütt auf dem Holstenplatz an allen vier Adventssonntagen um 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr ein Puppentheater aufgeführt. Außerdem schaut der Weihnachtsmann höchstpersönlich sonntags zwischen 15.00 und 17.00 Uhr vorbei und verteilt Süßigkeiten an die Kinder.

Um die Wartezeit bis Heiligabend zu verkürzen, haben sich die Organisatoren ein buntes Rahmenprogramm für die Besucher ausgedacht. So lädt das Kieler Blechbläserensemble an den Adventssonntagen jeweils zwischen 16.00 und 17.00 Uhr zum gemeinsamen Adventssingen ein. Gesungen wird am 1. und 3. Advent auf dem Holstenplatz und am 2. und 4. Advent auf dem Asmus-Bremer-Platz.

Schon von Weitem erstrahlen die Weihnachtsmärkte in einem Meer von Lichtern . 99 LED-Sterne funkeln in den Bäumen auf dem Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz. Dazu kommen 1000 Meter LED-Girlanden mit Tausenden von Lichtern, die die Stände und Buden festlich illuminieren. Ein großer Hirsch, der Weihnachtsmann und viele kleine Waldtiere bieten zusätzlich weihnachtliche Fotomotive. Neu in diesem Jahr ist ein Fotoautomat , in dem Besucher lustige Schnappschüsse von ihrem Weihnachtsmarktbummel machen können.

Die offizielle Eröffnung des 51. städtischen Weihnachtsmarktes übernahm Oberbürgermeister Ulf Kämpfer am Donnerstag, 21. November 2024, auf dem Asmus-Bremer-Platz an der Pyramide. Zur Feier des Tages wurden 150 Portionen Freipunsch ausgeschenkt und das Blechbläserensemble sorgte für die musikalische Umrahmung.

In seiner Ansprache hob Kämpfer hervor, dass der Kieler Weihnachtsmarkt schon etwas früher startet als in anderen Regionen Deutschlands. Der Totensonntag werde aber respektiert, und der Markt bleibe an diesem Tag geschlossen. Von Dubai-Schokolade über Ponchos bis hin zu Kunsthandwerk gebe es auch in diesem Jahr wieder ein vielseitiges Angebot, so der Oberbürgermeister. Freude und Nachdenklichkeit sollten in der Adventszeit Hand in Hand gehen. Kämpfer macht außerdem auf das Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz und das Angebot für ein jüngeres Publikum am Bootshafen aufmerksam. Zum Schluss dankte er den Schaustellern und dem städtischen Ordnungsamt für ihren Einsatz und verwies auf das bestehende Sicherheitskonzept.

Weihnachtliche Stimmung auch auf den anderen Märkten der Stadt

Wer vom Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz noch nicht genug hat, für den gibt es in der Vorweihnachtszeit noch weitere stimmungsvolle Anlaufpunkte in Kiel. Einen Überblick findet ihr hier bei uns im Magazin.

Ganz neu ist in diesem Jahr der Wintermarkt am Bootshafen, der täglich ab 12.00 Uhr öffnet und unter der Woche bis 21.00 Uhr, am Wochenende bis 22.00 Uhr geöffnet hat. Dort bieten lokale und regionale Unternehmen ein buntes Programm aus Gastronomie, Handwerk und Kleinkunst.

Beim Stadtwerke Eisfestival am Germaniahafen können Schlittschuhfans außerdem bis zum 12. Januar ihre Runden auf dem Eis drehen. Einen spektakulären Blick auf die weihnachtlich geschmückte Innenstadt bietet das Riesenrad am Hauptbahnhof noch bis zum 5. Januar.

Weitere Aktionen rund um den Kieler Weihnachtsmarkt

Damit auch wirklich alle Kieler in den Genuss eines Besuchs auf dem Weihnachtsmarkt kommen können, verteilt das Kieler Bündnis gegen Altersarmut "Groschendreher" zusammen mit der Howe-Fiedler-Stiftung Gutscheine an Senioren ab 60 Jahren mit geringen finanziellen Mitteln. Pro Person werden zwei 5,- Euro-Gutscheine sowie Bustickets für An- und Abreise zugeschickt. Interessierte können sich bis zum 8. Dezember telefonisch oder per Mail an die Stiftung anmelden.

Wer keine Lust hat, allein über den Weihnachtsmarkt zu schlendern, für den bietet das nettekieler Ehrenamtsbüro vom 21. November bis 30. Dezember ein kostenloses Begleitangebot. Ehrenamtliche Helfer übernehmen dabei die Rolle des Begleiters, um gemeinsam mit Interessierten die Weihnachtsmärkte zu erkunden. Auch hier erfolgt die Vermittlung über eine Kontaktaufnahme per Telefon oder Mail.

Die Kernöffnungszeiten der Weihnachtsmärkte sind von Sonntag bis Mittwoch zwischen 11.00 und 20.00 Uhr und von Donnerstag bis Samstag zwischen 11.00 und 21.00 Uhr. Bei gutem Besucherandrang kann es auch schon mal etwas früher oder später werden.