Was bietet das nettekieler Ehrenamtsbüro an?

Die Einrichtung vermittelt ehrenamtliche Begleitpersonen für Weihnachtsmarktbesuche in Kiel. Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die nicht allein über die festlich geschmückten Märkte bummeln möchten. Gemeinsam könnt ihr die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen, ins Gespräch kommen und schöne Momente erleben. Die Vermittlung der Tandems ist komplett kostenfrei und läuft über das nettekieler Ehrenamtsbüro.

Für wen eignet sich das Angebot?

Ihr seid herzlich willkommen, wenn ihr euch eine Begleitung für den Weihnachtsmarktbesuch wünscht. Das Projekt richtet sich an alle Kielerinnen und Kieler, die lieber zu zweit statt allein die festliche Stimmung erleben möchten. Auch wenn ihr euch vorstellen könnt, anderen Menschen als ehrenamtliche Begleitperson eine Freude zu machen, seid ihr genau richtig. Das Angebot ist generationsübergreifend und steht allen offen.

Wie könnt ihr mitmachen?

Der Kontakt ist denkbar einfach: Meldet euch per E-Mail an begleitung@nette-kieler.de oder ruft unter 0160 93045819 bei Anila Eid an. Sie koordiniert im nettekieler Ehrenamtsbüro die Vermittlung der Tandems. Egal ob ihr eine Begleitung sucht oder selbst begleiten möchtet, das Team findet für euch die passende Tandempartnerin oder den passenden Tandempartner. Die Anmeldung ist ab sofort möglich..

Wie fördert die Einrichtung Engagement?

Das Büro organisiert Veranstaltungen rund um das Thema Ehrenamt und fördert lokale sowie regionale Vernetzungen. Ziel ist es, ehrenamtliches Engagement in seiner Vielfalt zu stärken und seine Bedeutung für die Gesellschaft sichtbar zu machen. Die Einrichtung unterstützt außerdem Projekte zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. So entsteht ein starkes Netzwerk für alle, die sich in Kiel engagieren möchten.

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