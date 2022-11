Kieler Weihnachtsmärkte verzaubern die Stadt

Alle Kieler Weihnachtsmärkte öffnen traditionell am Montag vor dem 1. Advent. Nach dem Start am 21. November 2022 laufen die Märkte in diesem Jahr fast fünf Wochen lang. Während auf dem Holstenplatz, Rathausplatz und Bernhard-Minetti-Platz am 23. Dezember 2022 Schluss ist, bleiben die Buden und Stände auf dem Asmus-Bremer-Platz bis zum 30. Dezember 2022 stehen und verbreiten auch zwischen den Jahren noch etwas Glanz.

Zum 49. Kieler Weihnachtsmarkt auf dem Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz gehören neben leckeren Speisen und Getränken bei über 50 Ständen auch ebenso das gemeinsame Aufwärmen, das Bummeln und das Einstimmen auf eine schöne Weihnachtszeit. Ein Teil des Holstenplatzes wird zum gemütlichen Winterwald mit Stehtischen zum Verweilen und vielen beleuchteten Tannenbäumen.

Insgesamt hängen auf dem Holstenplatz sowie Asmus-Bremer-Platz 99 LED-Sterne in den Bäumen und circa ein Kilometer LED-Girlande mit tausenden Lichtpunkten schmückt die Giebel der Weihnachtsmarktstände. Der beliebte Selfiepoint Mystic Stag (Mystischer Hirsch) befindet sich in diesem Jahr wieder auf der Schevenbrücke. Einen neuen Selfiepoint wird man im Winterwald finden können.

Kiels estnische Partnerstadt Tallinn ist auf dem Holstenplatz wieder mit einem Punschstand vertreten. Hinzu kommt am 10. Dezember 2022 ein Auftritt der Marching Band "Hinnerup Garden" aus der dänischen Partnerstadt Aarhus.

Der 49. Kieler Weihnachtsmarkt ist sonntags bis mittwochs von 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet und donnerstags bis sonnabends von 11.00 bis 21.00 Uhr. Es steht den Standbetreiber:innen frei, bei Bedarf eine Stunde länger offen zu halten.

Singen und Show-Akrobatik auf dem Weihnachtsmarkt

An den Adventssonntagen ist der Weihnachtsmann von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Markt und verteilt allerlei Süßigkeiten. Zudem gibt es an diesen Tagen auch ein gemeinsames Adventssingen mit dem Kieler Blechbläserensemble zwischen 16.00 und 17.00 Uhr. Am 1. und 3. Advent wird dies auf dem Asmus-Bremer-Platz stattfinden, am 2. und 4. Advent auf dem Holstenplatz.

Am 29. und 30. November 2022 sowie am 6. und 7. Dezember 2022 tritt zwischen 16.00 und 18.00 Uhr das Team Showakrobatik Face des TuS Holtenau in der Holstenstraße auf Höhe der Schevenbrücke auf. Am gleichen Ort spielt am 17. Dezember 2022 die Dithmarscher Puppenbühne um 14.00, 15.00 und 16.00 Uhr. Zwischen den Vorführungen gibt es ein kostenloses Kinderschminken.

Zudem begleiten Punschverkaufsaktionen der Marine und der Lions Clubs den Weihnachtsmarkt.

Neue und bewährte Sachartikelstände

Zu den beliebten Klassikern wie Dresdner Christstollen, Herrnhuter Sternen und Winterartikeln wie Mützen oder Schals kommen auf dem Holstenplatz und Asmus-Bremer-Platz einige neue Angebote hinzu. Unter anderem gibt es Stände mit Bernsteinschmuck aus Polen und ein breites Angebot an Bio-Gewürzen, Tee und Kaffee.

Neue Imbissstände servieren auch Exotisches

Ein Besuch auf dem Kieler Weihnachtsmarkt lohnt sich allein schon aus kulinarischer Sicht. Wer es deftig mag, hat die große Auswahl beispielsweise zwischen Flammlachs, hausgemachtem Labskaus oder auch Raclettekäse auf Brot. Kaiserschmarrn, Marillen- und Germknödel, Bratäpfel mit verschiedenen Füllungen und Apfelringe warten auf alle, die es lieber süß mögen.

Wer nicht nur Glühwein trinken möchte, kann Lakritz-Punsch, Granatapfelpunsch oder einen Chai Tee bestellen. Auch exotische Speisen wie Currys oder Pakoras laden zum Probieren ein.

Hygienekonzept und Energiesparmaßnahmen

Die Kieler Weihnachtsmärkte finden mit allen festlichen Angeboten und bunten Buden in diesem Jahr ohne pandemiebedingte Einschränkungen statt. Auch in Zeiten der Energiekrise sendet der Kieler Weihnachtsmarkt wie gewohnt ein wärmendes Signal in der dunklen Jahreszeit. Dabei wird weniger Energie als früher verbraucht, weil effiziente LED-Lampen eingesetzt und die Beleuchtungszeiten verkürzt werden.

Schwebende Kogge und hohe Engelspyramide