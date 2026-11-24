Weihnachtsstimmung in der Mensa

Adventliche Genussmomente

Den Auftakt macht am 2. Dezember 2026 ein herzhaftes Hirschgulasch mit Pilzen, Preiselbeeren und Kartoffelklößen. Wer lieber pflanzlich genießt, kann sich auf eine vegane Gulasch-Alternative freuen. Die Mensen stimmen damit auf die festliche Zeit ein und bieten kulinarische Highlights für jeden Geschmack.

Der Höhepunkt der Adventsaktion folgt am 9. Dezember 2026: Dann kommt der wohl am sehnlichsten erwartete Weihnachtsklassiker auf den Tisch – Entenbrust aus der Region mit Rotkohl, Kroketten und Orangensauce. Für viele Gäste ist das traditionelle Entenessen längst ein fester Termin im Kalender. Auch hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Rund 885 Kilogramm Entenbrüste, 1.070 Kilogramm Rotkohl und 880 Kilogramm Kroketten werden für den großen Festschmaus benötigt.

Wer auf Fleisch verzichtet, bekommt ein Plant-based-Chicken-Filet mit den gleichen Beilagen. Zum Abschluss am 16. Dezember 2026 wird es etwas unkonventioneller: Unter dem Motto "X-Mas in Sicht" landen Pulled-Duck-Burger mit Rotkrautsalat, Rucola, Preiselbeer-Dip und Steakhouse Fries auf den Tellern. Auch hier gibt es eine pflanzliche Alternative.

Für den süßen Abschluss sorgen an allen drei Aktionstagen veganer Apfelcrumble und am letzten Mittwoch zusätzlich Zimtbuchteln mit warmer Vanillesauce und Beerengrütze. Die Desserts runden das festliche Menü perfekt ab und versüßen die Adventszeit auf dem Campus.

Weihnachtliche Specials

Weihnachtlich wird es auch abseits der Mensatheken. In teilnehmenden Cafeterien ergänzt ab dem 30. November 2026 der "X-Mas Quinoa Crunch" das Brötchenangebot. Die weihnachtliche Special-Edition des beliebten "Curry Quinoa Crunch" wird mit Preiselbeer-Mayo verfeinert und kostet 3,60 Euro.

In den Café Lounges mit Waffeleisen duftet es ab sofort nach Lebkuchengewürz: Die neue Lebkuchenwaffel löst die herbstliche Pumpkin-Spice-Variante ab und ist dienstags bis freitags für 1,90 Euro erhältlich. Das süße Highlight bringt vorweihnachtliche Stimmung in die Pausen zwischen den Vorlesungen und sorgt für gemütliche Momente auf dem Campus während der dunklen Jahreszeit.

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