Wann? 16. und 17. Oktober 2026, 10.00 bis 18.00 Uhr Wo? HOF BISSEE Atelier

Was erwartet euch beim Pop Up?

Im Mittelpunkt steht die Kollektion von Gerbaulet Bridal, eine moderne Berliner Brand, die Contemporary Bridal Looks für die selbstbewusste Braut kreiert. Ihr habt die Möglichkeit, ausgewählte Styles in Ruhe anzuprobieren und die Kollektion exklusiv im Norden kennenzulernen. Das persönliche Setting auf Hof Bissee macht das Shopping-Erlebnis besonders entspannt.

Welche Brands sind dabei?

Neben Gerbaulet Bridal präsentieren weitere handverlesene Labels ihre besonderen Bridal Pieces. Freut euch auf Schleier und Headpieces von Ida Headpieces, modernen Brautschmuck von Studio Ena sowie Bridal Knitwear von Marry & Bride. Die kuratierte Auswahl vereint alles, was den modernen Bridal Look komplett macht, von Kopf bis Fuß durchdacht.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Ihr könnt einfach während der Öffnungszeiten vorbeikommen und in entspannter Atmosphäre stöbern. Wer gezielt Styles von Gerbaulet Bridal anprobieren möchte, kann vorab einen persönlichen Termin vereinbaren. Kontaktiert dazu Nadine Gerbaulet unter +49 172 20 919 75 oder informiert euch auf www.gerbaulet-bridal.com.

Warum lohnt sich der Besuch?

Das Pop Up bietet euch die Chance, außergewöhnliche Bridal Fashion fernab klassischer Brautmodengeschäfte zu entdecken. Die Kombination aus persönlicher Beratung, exklusiven Brands und der besonderen Atmosphäre von Hof Bissee macht das Wochenende zu einer echten Inspirationsquelle. Hier findet ihr Looks, die eure Persönlichkeit unterstreichen statt sie zu verdecken.

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