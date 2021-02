WebID Solutions GmbH: FinTech bietet Zukunftsperspektive in Kiel

In Sachen digitaler Identifikation für Vertragsabschlüsse im Finanzsektor hat das Unternehmen neue Maßstäbe gesetzt. Der Standort Kiel spielt dabei eine besondere Rolle. Was bedeutet das für IT-Talente im Norden und welche Chancen bietet die WebID-Solutions GmbH?

WebID: Pionier im Bereich der digitalen Identifikation

WebID Solutions gilt heute als Pionier im Bereich der Geldwäschegesetz(GWG)-konformen Videoidentifikation bei Online-Vertragsabschlüssen. Wer heute ein Finanzprodukt wie einen Kredit oder ein Girokonto online in Anspruch nehmen möchte, kann sich bequem mittels Video-Call online identifizieren und muss dafür nicht mehr zwingend zur nächsten Postfiliale. Die aktuell 749 Video-Agenten der WebID Solutions GmbH führen potenzielle Kunden durch den Prozess der Identifikation, der binnen weniger Minuten mit Eingabe einer TAN nach dem Gespräch abgeschlossen ist.

Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und bietet mittlerweile auch digitale Identifikationsmöglichkeiten in anderen Bereichen an. Ob nun Altersverifikationen (WebID AVS), vollautomatisierte Ausweisüberprüfung (WebID AI Ident), TAN-Verfahren für wiederkehrende Kunden (WebID 1True Ident), vollautomatisierte Identifikation mit Onlinebanking (WebID Konto Ident), digitale Vertragsabschlüsse am Point of Sale (WebID QES Direct) oder die Identifikation mit dem Online-Ausweis (WebID eID Ident) – überall finden sich unkomplizierte WebID-Lösungen.

Der stetige Blick in die Zukunft zeichnet das Unternehmen aus und führt dazu, dass neben Detailverbesserungen der bereits vorhandenen Produkte auch stets neue Perspektiven erarbeitet werden. Gerade in den Behörden steht die Digitalisierung noch am Anfang und auch hier werden künftig sichere Technologien für die Online-Identifikation wie eID Ident gebraucht. Aus diesem Grund ist die WebID Solutions GmbH auch stets auf der Suche nach den besten Talenten in den Bereichen IT und Softwareentwicklung.

Standort Kiel als technisches Zentrum der WebID Solutions GmbH

Die WebID Solutions GmbH verfügt mittlerweile über vier verschiedene Standorte in Deutschland. Während in Solingen die 749 Video-Agenten täglich bis zu 10.000 Video-Identifikationen durchführen, liegt der Schwerpunkt in Hamburg in den Bereichen Key Accounting, Sales, Marketing und Recht.

Der Standort Kiel ist hingegen hauptsächlich den IT-Talenten vorbehalten. "In Kiel befindet sich der Maschinenraum von WebID – die Entwicklung und Weiterentwicklung der technologischen Basis der Identifikationsverfahren", erklärt Firmenchef Frank S. Jorga.

Ein Grund für den Standort ist nach Aussage von Jorga die Universität Kiel, die gerade im IT-Bereich eine hervorragende Ausbildung bietet. Die Absolvent*innen bringen beste Voraussetzungen für die spannenden Aufgaben im Unternehmen mit. Gerade hier sind Fachleute in den Bereichen App-und-Software-Entwicklung, IT-Projektmanagement und Server-Administration sehr gefragt. Passenderweise ist der CTO der WebiD, Sven Jorga, der Bruder von Frank S. Jorga, selbst Absolvent der Universität Kiel. Er setzt aus Erfahrung auf den Bildungsstandort Kiel und ist neben der Universität auch von der Fachhochschule sowie den Wirtschaftsakademien überzeugt.