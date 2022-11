Warum wollen so viele Unternehmen Büroräume in Kiel mieten?

Die Stadt ist voll von jungen Menschen, von denen viele nach neuen Möglichkeiten jenseits des Studiums suchen und sich an der Start-up-Kultur erfreuen, einschließlich der Planung von Büro mieten.

Aufgrund dieses Zustroms junger Menschen in die Stadt hat Kiel in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erlebt – allein 2019 wuchs die Stadt laut dem Kieler Institut für Weltwirtschaft um fast 10 %. Hier sind einige der Gründe, warum so viele Unternehmen Büroflächen in Kiel mieten wollen.

Lage:

Kiel liegt perfekt zwischen den beiden Top-Märkten Hamburg und Berlin. Neben einer starken industriellen Basis und einem Pool an talentierten jungen Menschen, die ihren Abschluss an der Kieler Fachhochschule machen, gibt es viele Gründe, warum Unternehmen Büro mieten in Kiel suchen.

Die Stadt ist ein hervorragender Standort für Unternehmen, die ihren Marktanteil in Norddeutschland ausbauen wollen. Die Entfernung zum zentralen Geschäftsviertel in Hamburg beträgt ca. 100 km, was die Reisen zwischen den beiden Städten einfach und kostengünstig macht.

Mehr als 2.500 Studenten nehmen an speziellen Kursen an der Kieler Universität teil, wobei die Dozenten aus der ganzen Welt kommen. Diese Besonderheit bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich mit anderen Unternehmen zu vernetzen und neue Mitarbeiter zu finden.

Wirtschaftliche Lage:

Die Stadt Kiel erlebt seit vielen Jahren ein wirtschaftliches Wachstum mit einer hohen Steigerungsrate ausländischer, vor allem amerikanischer Investitionen. Die lokalen Unternehmen florieren aufgrund des starken Produktions- und IT-Sektors.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Kiel niedrigere Lebens- und Geschäftskosten pro Quadratmeter hat als Hamburg, was die Preise attraktiver macht. Der Immobilienmarkt in Kiel wird sich in den nächsten Jahren weiter festigen, da immer mehr Unternehmen Büroflächen anmieten wollen, um von den niedrigen Preisen zu profitieren – laut den Experten von CBRE wird es "in den kommenden fünf Jahren eine große Nachfrage nach Büroflächen geben".

Flexibilität bei der Arbeit:

Wenn ein Unternehmen Büroräume in Kiel mietet, kann es in einer flexiblen und produktiven Umgebung arbeiten, ohne lange Anfahrtswege in Kauf nehmen zu müssen. Die Stadt verfügt über engagierte Arbeitskräfte, die sich für das Wachstum ihres Unternehmens einsetzen und sich auf qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen konzentrieren können, anstatt Zeit mit dem Transport zu verschwenden.

Diese Energie, kombiniert mit den zahlreichen Möglichkeiten zur Vernetzung und den niedrigen Lebenshaltungskosten, macht Kiel zu einer attraktiven Option für viele Unternehmen, die in Deutschland Büroflächen mieten möchten.

Darüber hinaus wird Kiel von Wirtschaftsexperten als einer der wichtigsten deutschen Standorte für zukünftiges Wachstum genannt. Auch Coworking Spaces in Kiel können als Alternative zum Homeoffice gesehen werden, das in der vorliegenden Stichprobe hoch bewertet wurde.