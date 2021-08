Warum das Interesse an der häuslichen Pflege steigt

"Einen alten Baum verpflanzt man nicht." Viele Menschen haben diese Aussage bereits von älteren Verwandten gehört und sie beinhaltet den Wunsch, auch am Abend des Lebens noch in den eigenen vier Wänden in aller Ruhe leben zu können. Doch was früher ganz selbstverständlich war, kann heute nicht mehr immer umgesetzt werden.