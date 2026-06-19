Wann? Eröffnung: 19. Juni 2026, 17.00 Uhr | Ausstellung bis 23. Mai 2027, Di-So 10.00 bis 18.00 Uhr Wo? Warleberger Hof Eintritt: frei

Bilder zu 200 Jahren Stadtgeschichte

Die Schau präsentiert Werke aus der "Fördegalerie", der Kunstsammlung des Museums. Regionale Künstler haben Kiel und seine Lage an der Förde festgehalten. Im Mittelpunkt stehen die Menschen: Fischer, Segler, Werftarbeiter, Badende oder Menschenmengen auf der Kieler Woche. Manche Gemälde zeigen sie detailliert porträtiert, andere nur als Schemen.

Die Ausstellung, die als Rundgang im Obergeschoss aufgebaut ist, gliedert sich in zehn historische Epochen. Sie beginnt in der dänischen Zeit mit romantischen Stadtansichten. Es folgt die Wilhelminische Kaiserzeit mit impressionistischen Darstellungen des urbanen Lebens. Den Abschluss bildet die Nachkriegszeit mit kritisch-realistischen Werken zum modernen Wiederaufbau Kiels.

Die Ausstellung zeigt, wie sich Stadt und Gesellschaft über 200 Jahre verändert haben. Aus der städtischen Kunstsammlung, der "Fördegalerie", die inzwischen über 500 Gemälde umfasst, wurden für die Ausstellung über 100 Bilder ausgewählt. Ihr seht, welche Bedeutung die dargestellten Menschen für Kiel hatten.

Manchmal offenbart gerade die Abwesenheit von Personen auf Bildern viel über die damalige Sichtweise, die der damaligen Zeit bedingt, den Fokus auf die Oberschicht der Stadt gelegt hat und den einfachen Bürgern wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Begleitprogramm zur Kieler Woche

Während der Kieler Woche finden vom 23. bis 27. Juni 2026 Kurzführungen um 12.00 Uhr statt. Sonntags gibt es regulär öffentliche Führungen von 11.30 bis 12.30 Uhr. Das umfangreiche Begleitprogramm umfasst Themenführungen, Musikveranstaltungen und Angebote für Kinder und Schulklassen.

Eine Broschüre auf Deutsch und Englisch, für die internationalen Gäste, begleitet die Schau. Im Museumsshop findet ihr außerdem eine Postkartenserie mit ausgewählten Motiven. Am Ende der Ausstellung könnt ihr eure Eindrücke festhalten. Die Frage "Was würden Sie jemandem über diese Ausstellung erzählen?" regt zum Nachdenken und Austausch an.

Die Ausstellung läuft bis zum 23. Mai 2027. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr, montags bleibt das Museum geschlossen. Gruppenführungen könnt ihr unter 0431 901-3425 oder 901-3488 vereinbaren. Der Eintritt ist frei.

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