Wanderung über die Hüttener Berge zum Foodtruck

Wann? Samstag, 12. September 2020 Wo? der genaue Treffpunkt und Zeiten werden bei der Anmeldung bekannt gegeben Eintirtt: frei – gegen eine Spende an die Stiftung Naturschutz

Am Samstag, 12. September 2020, ab 14.30 Uhr in Holzbunge nimmt Anguszüchter Jakob Gosch und die Flächenmanagerin der Stiftung Naturschutz, Miriam Kimmel, Interessierte mit auf eine spannende Exkursion. Auf dem Stiftungsland, vorbei an der Angus Herde von Gosch, werden die Zusammenhänge der extensiven Beweidung, wilde Weiden, Amphibienschutz erklärt.

Wie leben die Angus Rinder, die als tierischer Naturschutzhelfer eingesetzt werden? Wie funktioniert die Artenvielfalt und der schutz auf den Hügeln und Tälern der Weiden? Viele Fragen können gestellt werden. Das leckere Ende kommt: Der Foodtruck von Johns Burger wartet auf hungrige Natur-schutzbegeisterte!

Aufgrund der Corona Bestimmungen werden verschiedene Wanderungen zu unterschiedlichen Zeiten durchgeführt, diese setzen eine verbindliche Anmeldung per Mail voraus. Bei Anmeldung werden die Zeiten und der Treffpunkt bekannt gegeben. Begrenzte Teilnehmerzahl, daher bitte verbindlich bis zum 10. September 2020 per mail an: bio.holzbunge@gmail.com anmelden. Die Exkursion sind frei – gegen eine Spende an die Stiftung Naturschutz.

Quelle: Stiftung Naturschutz