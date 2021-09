Wann? Donnerstag, 6. Januar 2022, 20.00 Uhr Wo? Wunderino Arena Kiel Tickets: Hier direkt Karten für WAHNSINN! Schlager-Show mit den Hits von Wolfgang Petry bestellen Preis: Tickets ab 47,- Euro

Er wird als deutsche Show-Legende, Ausnahmekünstler und absoluter Publikumsliebling bezeichnet – die Rede ist von Sänger und Songschreiber Wolfgang Petry, der mit seinem Händchen und Gespür für Hits, Kultstatus erlangt hat.

2021 wird ein besonderes Jahr für Wolfgang Petry, denn er feierte am 22. September 2021 seinen 70. Geburtstag – ein Jubiläum, das vor allem auch für seine nach wie vor große Fangemeinde eine ganze Reihe Überraschungen bereithält.

So entstand in den vergangenen Monaten während des Lockdowns, in der Live-Termine immer wieder verschoben werden mussten, ein komplett überarbeitetes Bühnenkonzept, das nun noch größer und beeindruckender als vollkommen neu aufgezogene, moderne Produktion mit vielen Sing-A-Long-Elementen und einer riesigen Leinwand daherkommt und in erster Linie die Musik und Original-Songs von Wolfgang Petry in den Mittelpunkt stellt.