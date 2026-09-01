Was erwartet euch bei der Show?

"Wahnsinn – Die Show 2026" ist weit mehr als ein gewöhnliches Konzert. Ihr erlebt eine authentische Zeitreise zurück in die legendäre "Einfach Geil"-Tournee von 1999. Originales Videomaterial katapultiert euch direkt in diese unvergessliche Ära. Die Show vereint alle großen Hits wie "Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen", "Der Himmel brennt" und natürlich "Wahnsinn".

Warum ist diese Show besonders?

Da Wolfgang Petry selbst nicht mehr live auftritt, ist dies eure einzigartige Chance, seine Musik dennoch live zu feiern. Eine herausragende Band und großartige Solisten bringen das authentische Petry-Feeling auf die Bühne. Die Produktion wurde eigens für das Jubiläum komplett neu konzipiert und setzt neue Maßstäbe in der Bühnentechnik. Ihr spürt die gleiche Energie wie damals – als gäbe es kein Morgen.

Wie erfolgreich ist die Show?

Die Zahlen sprechen für sich: Über 150.000 begeisterte Besucher sahen die Show seit der ersten Tour 2022. 2026 findet sie bereits zum fünften Mal statt – ein klarer Beweis für ihre Beliebtheit. Die Wahnsinn-Crew ist auch aus dem TV bekannt: Sie heizte bereits bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom", "Das große Schlagerjubiläum" und vielen weiteren Mega-Events ein.

Was macht das Konzerterlebnis aus?

Die Show bietet euch den Stil eines echten Konzerterlebnisses mit bewegenden Momenten und persönlichen Anekdoten aus Petrys Karriere. Ihr singt gemeinsam alle Ohrwürmer mit und feiert die größte Petry-Party aller Zeiten. Die Mischung aus Live-Performance und Videomaterial schafft eine einzigartige Atmosphäre. Voller Leidenschaft wird hier Wolfgang Petrys Musik zelebriert – und ihr seid mittendrin statt nur dabei.

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