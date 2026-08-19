Immer mehr Wärmepumpen in Deutschland

Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Quartal 2026 stieg die Zahl der verkauften Wärmepumpen um satte 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ihr Marktanteil lag damit bei fast der Hälfte aller verkauften Heizungen. Entscheidend dafür ist die hohe staatliche Förderung für Wärmepumpen, auch nach der jüngsten Anpassung. Dazu kommen Preisrisiken für fossile Brennstoffe durch die geopolitische Lage und steigende Kosten für CO2 Emissionen. Viele Hausbesitzer denken daher um und setzen auf klimafreundliche Alternativen.

Mit der städtischen Wärmeplanung haben Gebäudeeigentümer in Kiel eine wertvolle Orientierungshilfe bekommen. Sie zeigt, wo Fernwärme, Nahwärmenetze oder dezentrale Eigenversorgung die kosteneffizienteste Lösung sind. Rund 46.000 Menschen wohnen in Gebieten, die als dezentral ausgewiesen sind. Dort hat sich die Wärmepumpe als wirtschaftliche Referenztechnologie etabliert.

Mehrere mögliche Beratungsangebote

Am Donnerstag, 20. August, beantworten Fachleute des Bundesverbands Wärmepumpe von 15 bis 19 Uhr eure Fragen rund um Planung und Einbau. Die Hotline ist gebührenfrei unter 0800 0 90 92 90 erreichbar. Ihr erfahrt, welche Vorarbeiten nötig sind, wie die Wärmepumpe für euer Haus dimensioniert sein muss und was für einen effizienten Betrieb wichtig ist. Die Expertinnen und Experten geben neutrale, produktunabhängige Auskunft zum Auftakt der Wärmepumpen Infotage 2026.

Noch ausführlicher wird es am Samstag, 21. November, von 13 bis 18 Uhr beim kostenfreien Wärmepumpen Infotag im Konzerthaus am Schloss. In praxisnahen Vorträgen erfahrt ihr, welche Wärmepumpe zu welchem Haus passt und wie sich die höchste Förderung sichern lässt. Die Expertinnen und Experten zeigen euch konkret den Weg zur Antragstellung. Vor und nach den Vorträgen stehen Heizungsexperten sowie lokale Fachbetriebe für individuelle Fragen bereit. Die Veranstaltung ist Teil der größten herstellerneutralen Informationsreihe zum Heizungstausch in Deutschland.

"Wir möchten, dass die Menschen in Kiel ihre Heizungsfrage gut informiert entscheiden können", betont Umweltdezernentin Alke Voß. Deshalb hat sich die Landeshauptstadt erfolgreich um den Infotag beworben. Online Anmeldung und weitere Informationen findet ihr hier.

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