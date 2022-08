VR-Banken Schleswig-Holstein Triathlon

Dabei werden die etwas ungewohnten Distanzen von 1,5 km Schwimmen, 108 km Radfahren und 16 km Laufen absolviert, der perfekte Einstieg für alle, die sich an die längeren Distanzen herantasten möchten.

Bei der Langdistanz "eenmaal quer röver" stehen nicht die schnellste Zeit oder der Altersklassen-Sieg, sondern die persönliche Herausforderung und das gemeinsame Triathlon-Erlebnis im Vordergrund. Es findet keine Zeitnahme statt und ein Start ist einzeln, als Team oder als Staffel möglich.

Die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung, die die Städte Kiel und Husum quasi sportlich verbindet, haben erfreulicherweise die beiden Stadtoberhäupter übernommen. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, selbst aktiver Triathlet und Husums Bürgermeister Uwe Schmitz stehen symbolisch für die Unterstützung und die offenen Ohren, die den Organisatoren in beiden Städten entgegengebracht werden.

Titelsponsor des Triathlons sind die schleswig-holsteinischen Volksbanken und Raiffeisenbanken, die sich tatkräftig an der erstmaligen Austragung des landesweiten Events beteiligen wollen. "Toll, dass der Triathlon 2022 starten kann", sagt Ulf Paetau, Pressesprecher der VR-Banken.

"Die Förderung des Breitensports ist ein ganz wichtiger Pfeiler in unserem gesellschaftlichen Engagement. Deshalb sind wir hier gerne als Partner dabei, und natürlich werden wir auch mit einem eigenen Team aus den regionalen Volksbanken und Raiffeisenbanken vertreten sein."

Als Veranstaltungspartner hat sich die SHTU seinen Mitgliedsverein USC Kiel als Partner ins Boot geholt. Die Federführung liegt in den Händen von SHTU Vize-Präsident Leistungssport Bernd Lange und seinem Sohn Moritz, die beide über langjährige Erfahrung in der Organisation von Wettkämpfen, u.a. dem traditionellen KN Förde Triathlon in Kiel, verfügen.

Unterstützt wird das Team von weiteren Vereinen, u.a. der SG Athletico Büdelsdorf, DLRG Kropp, TSV Hollingstedt, Husumer SV und SV Enge Sande.

Als eine besondere Chance und Ehre sieht das Organisationsteam im Jahr 2022 die Tatsache, dass das Event in die Veranstaltungsreihe anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Olympische Segelwettbewerbe in Kiel-Schilksee" integriert ist. Darüber hinaus wird der VR-Banken Schleswig-Holstein Triathlon 2022 Teil des landesweiten "Tag des Sports" des Landesportverbandes sein. Er verbindet dabei symbolisch die vielfältigen Aktivitäten zwischen Ostsee und Nordsee.

Die Veranstalter wollen im Rahmen der Möglichkeiten auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Ressourcenbewusstsein setzen. Da die Reinheit der Meere naturgemäß den Triathleten am Herzen liegt, unterstützt das Orga-Team mit einer Spendenaktion den Umweltverein One Earth – One Ocean e.V. (OEOO). So werden pro Starter 2,50 Euro gespendet, darüber hinaus sind alle Teilnehmer aufgerufen zusätzlich freiwillig einen Beitrag zu leisten, so dass aktuell schon 1.200,- Euro zusammen gekommen sind.

Für den Einzelstart, Teamstart oder die Staffel haben sich bisher knapp 200 Teilnehmer angemeldet. Ein paar Startplätze sind aber noch frei und die Anmeldung ist noch bis zum 31. August 2022 online und dann am Veranstaltungswochenende vor Ort möglich.

Der Start erfolgt am Sonntag, 4. September 2022, am Südstrand in Kiel-Schilksee zwischen 8.30 und 9.00 Uhr, in Husum werden die schnellsten Athleten um ca. 12.00 Uhr erwartet, nachdem sie einmal quer durch das Land durch die Kreise Rendsburg/Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland gefahren sind. Vom Husumer Dockkoog werden dann die abschließenden 16 km in zwei Runden in Richtung Schobüll gelaufen. Zieleinläufe werden zwischen 13.00 bis 16.00 Uhr erwartet.

Weitere Details zu den Abläufen und Strecken gibt es auf der Veranstaltungs-Webseite www.schleswig-holstein-triathlon.de und im Newsroom.

Quelle: Kiel-Marketing