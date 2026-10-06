Ein vielbewegendes Thema

Den Auftakt macht am 7. Oktober um 18.00 Uhr Prof. Dr. Oliver Auge von der CAU Kiel. Sein Vortrag "Auf dem Weg zum Nationalsozialismus? Schleswig-Holstein in der Weimarer Republik" zeigt, welche regionalen Entwicklungen den Aufstieg der Nazis begünstigten. Am 24. November folgt Dr. Sebastian Lotto-Kusche mit einem Blick auf die Zeit nach 1945: Wie gingen Schleswig-Holstein und seine Eliten mit der NS-Vergangenheit um?

Prof. Dr. Dirk Nabers spannt am 16. Dezember um 18.00 Uhr einen großen Bogen von 1933 bis 2033. Er analysiert, wie Krisen populistische Bewegungen befeuern und welche Mechanismen sich über Jahrzehnte wiederholen. Die Frage ist nicht, ob es Krisen gibt, sondern wie Gesellschaften damit umgehen. Wer die Zusammenhänge versteht, kann besser einschätzen, was gerade passiert und was noch kommen könnte.

Den Abschluss bildet am 14. Januar 2027 um 18.00 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Dr. Sabine Moller von der Werkstatt 20. Jahrhundert und weiteren Gästen. Hier geht es ums Konkrete: Bedrohen Populismus und illiberale Tendenzen tatsächlich unsere Demokratie? Und vor allem: Wie bleiben wir im Gespräch, auch wenn die Meinungen auseinandergehen? Die Diskussion soll Raum geben für unterschiedliche Perspektiven und gemeinsames Nachdenken.

Warum ist das Thema gerade jetzt so relevant?

Seit einigen Jahren kann man erkennen, dass sich vielerorts die politische Landschaft verändert hat. Antidemokratische Kräfte haben in vielen Ländern an Einfluss gewonnen, der gesellschaftliche Diskurs wird rauer, Vertrauen in Institutionen bröckelt. Gleichzeitig wiederholen sich historische Muster auf beunruhigende Weise: Wirtschaftskrisen, soziale Unsicherheit und das Gefühl, abgehängt zu werden, befeuern extreme Positionen. Die Frage ist nicht mehr nur theoretisch, sondern ganz konkret: Wie schützen wir unsere Demokratie? Und was können wir aus der Vergangenheit lernen, um nicht dieselben Fehler zu wiederholen?

Interesse an weiteren Veranstaltungen, die zum Nachdenken anregen? Wir von kiel-magazin.de haben noch mehr Tipps für euch.