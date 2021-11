Vortrag zur Geschichte der Schallplatte

Wann? Donnerstag, 25. November 2021, 18.00 Uhr Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: frei Anmeldung: telefonisch unter 0431/901-3425

Fans des "schwarzen Goldes" können am Donnerstag, 25. November 2021, um 18.00 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof, mit Lutz Bertram vom Deutschen Schallplattenmuseum in Nortorf in die Historie der runden Scheiben eintauchen.

Mit der Erfindung von Schallplatte und Grammophon erfüllte sich die Menschheit den uralten Wunsch, die Sprache zu bewahren. Mit der ersten Serienproduktion von Schallplatten aus Schellack wurde im Jahr 1889 begonnen. Danach entwickelte sich ein weltweiter Boom der beliebten Vinylscheibe, der mit der Erfindung der Musik-CD Mitte der 1980er Jahre einen vorübergehenden Einbruch erlebte.

Die Vortragsveranstaltung ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung "Made in Kiel". Diese zeigt die Bestände ausgewählter Kieler Firmen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Stadt produzierten und im Lauf der Jahrzehnte den Standort Kiel oder das hiesige Geschäft einstellten. Am Beispiel der aus der Sammlung ausgewählten Firmen – darunter auch die Firma Elac als Schallplattenhersteller am Westring – wird gezeigt, welche Entwicklungen und Brüche sich in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte der Stadt nachvollziehen lassen.

Der Eintritt zu dem Vortrag "Eine Scheibe erobert die Welt – die Geschichte der Schallplatte" ist frei. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 wird gebeten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel