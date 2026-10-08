Wann? Dienstag, 20. Oktober 2026 um 18.00 Uhr Wo? Kesselhaus Muthesius Kunsthochschule Eintritt: Frei

Was macht den Gottorfer Globus so besonders?

Der Gottorfer Globus gehört zu den kühnsten technischen Meisterwerken des 17. Jahrhunderts. Anders als andere Riesengloben seiner Zeit zeigt er nicht nur die Erde von außen, sondern ermöglicht euch etwas Einzigartiges: Ihr könnt durch eine Luke ins Innere steigen und den Sternenhimmel von innen betrachten. Diese geniale Konstruktion verbindet wissenschaftliche Präzision mit medialer Unterhaltung.

Konzipiert wurde der Globus von Adam Olearius (1603–1671), einem Universalgelehrten seiner Zeit. Die entscheidende Inspiration erhielt er 1636 während einer Handelsexpedition nach Russland und Persien. Dort sammelte er Eindrücke, die er in diese revolutionäre Konstruktion einfließen ließ. Der Globus diente zunächst einem kleinen Fürstentum und später dem russischen Zaren als repräsentatives Prestigeobjekt.

Warum lohnt sich dieser Vortrag?

Joachim Krausse, renommierter Kulturwissenschaftler und Designtheoretiker, beleuchtet die Verbindung zwischen historischer Technik und moderner Raumfahrt. Er zeigt auf, wie der Gottorfer Globus als Vorläufer heutiger Planetarien und Astronautensimulatoren verstanden werden kann. Seine Expertise zu gebauten Weltbildern und Buckminster Fuller macht ihn zum idealen Referenten für dieses Thema.

Der Vortrag untersucht die Verschränkung von Wissenschaft, Bildung und Repräsentation im 17. und 18. Jahrhundert. Ihr erfahrt, wie Herrscherhäuser ihre Weltmachtansprüche durch Riesengloben demonstrierten. Besonders spannend: Die Entwicklung vom begehbaren Globus zum modernen Zeiss-Planetarium in Jena. Krausse zieht Verbindungen zur siderischen Navigation von Seefahrern, Fliegern und Astronauten.

Krausse lehrte bis 2022 als Professor für Designtheorie an der Hochschule Anhalt. Als Fellow der Stiftung Bauhaus Dessau und langjähriger Mitarbeiter der Architekturzeitschrift ARCH+ hat er sich einen Namen gemacht. Seine Dokumentarfilme für den WDR zur Wohnungsgeschichte und seine zahlreichen Veröffentlichungen zu Buckminster Fuller zeigen seine Bandbreite. Besonders bekannt ist seine Übersetzung von Fullers "Bedienungsanleitung für das Raumschiff Erde".

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