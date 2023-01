Vortrag über "Synthetische Intelligenz 2023"

Wann? Montag, 30. Januar 2023, um 19.00 Uhr Wo? Computermuseum der FH Kiel Eintritt frei

Maschinen werden immer intelligenter, in einer Geschwindigkeit, die selbst Fachleute staunen lässt. Computer können mittlerweile auf höchstem Niveau Aufgaben erledigen, die noch vor fünf Jahren menschlichen Expert:innen vorbehalten waren. Und die dieselben Expert:innen für unlösbar für Computer erklärt hatten.

Was bereits möglich ist, welche Methoden diese rasante Entwicklung ermöglicht haben und wo die Reise in Zukunft hingehen könnte, erfahren Besucher:innen eines Vortrags im Computermuseum der Fachhochschule (FH) Kiel am 30. Januar 2023, um 19.00 Uhr.

Der Referent Maximilian Middeke arbeitete als IT-Berater, bevor er im November 2022 ein KI-Startup gründete. Der Besuch der anderthalbstündigen Veranstaltung ist kostenlos.

Mehr Informationen unter Service-Telefon 0431/2101741 (di, do, fr 9.00 bis 11.00 Uhr, di 15.00 bis 17.00 Uhr) oder per E-Mail an service@computermuseum-kiel.de.

Quelle: FH Kiel