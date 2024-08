Kiel – gestern, heute, morgen: Vortrag der Stadtbaurätin

Der Verein "Maritimes Viertel – Kultur am Kanal e.V." lädt am Mittwoch, 28. August 2024 um 18.00 Uhr im Rahmen einer Sonderausstellung zu einem Vortrag in die Technische Marineschule in der Arkonastraße 1 in Kiel-Wik ein. Stadtbaurätin Doris Grondtke wird einen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stadtentwicklung Kiels geben.