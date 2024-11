Volker Kutscher liest im Studio Filmtheater

Wann: Dienstag, 18. Februar 2025, 20.00 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr Wo: Studio Filmtheater Kiel Eintritt: 19,40 Euro Tickets: Direkt hier bestellen*

Volker Kutschers Romane rund um den Antihelden Gereon Rath dienten als Vorlage für die Fernsehserie "Babylon Berlin", die zu den erfolgreichsten deutschen Fernsehproduktionen zählt. Als 2008 der erste Band "Der nasse Fisch" erschien, war noch nicht abzusehen, dass die Reihe insgesamt zehn Bände umfassen würde. Doch jeder einzelne Roman entwickelte sich zu einem absoluten Spitzentitel – sowohl im Feuilleton als auch im Buchhandel und vor allem beim Publikum.

Im finalen zehnten Band steuert die Familie Rath auf ein dramatisches Ende zu: Gereon hat sich nach seiner Rückkehr aus den USA in Rhöndorf bei Bonn versteckt und schlägt sich nach Berlin durch, um seiner Frau Charly beizustehen. Diese muss Hannah Singer aus den Wittenauer Heilstätten befreien und ihren Sohn Fritze verteidigen, der unter Mordverdacht gerät.

Mit dem wachsenden Judenhass und der Reichspogromnacht erreicht eine Entwicklung ihren Höhepunkt, die Charly vorhergesehen und Gereon lange geleugnet hat. Beiden wird klar: Ein Leben in Deutschland ist so nicht mehr möglich, Widerstand ist geboten. Doch haben sie eine gemeinsame Zukunft und wo würde diese liegen?

Spannung, historische Tiefenschärfe und psychologische Figurenzeichnung

Volker Kutscher bringt seine Erfolgsserie mit gewohnt hoher Spannung, historischer Tiefenschärfe und psychologischer Figurenzeichnung zu einem offenen Abschluss.

Der 1962 in Lindlar im Bergischen Land geborene Autor wuchs in Wipperfürth auf und studierte Germanistik, Philosophie und Geschichte. Bevor er sich dem Romanschreiben zuwandte, arbeitete er zunächst als Tageszeitungsredakteur. Mit „Der nasse Fisch" veröffentlichte Kutscher 2008 den ersten Band seiner Serie um Kommissar Gereon Rath, eine der erfolgreichsten Serien der jüngeren deutschen Krimi-Geschichte. Es folgten "Der stumme Tod" (2009), "Goldstein" (2010), "Die Akte Vaterland" (2012), "Märzgefallene" (2014), "Lunapark" (2016), "Marlow" (2018), "Olympia" (2020) und "Transatlantik" (2022).

"Rath" erschien am 24. Oktober 2024. Bei der Lesung in Kiel am 18. Februar 2025 können die Besucher im Studio Filmtheater hautnah miterleben, wie die Geschichte um Gereon Rath zu einem fulminanten Abschluss kommt.