Premiere in Kiel: VOGELFREI. Ein Leben als fliegende Nomaden

Wann? Premiere: Donnerstag, 5. August 2021, 20.30 Uhr Wo? Studio Filmtheater am Dreiecksplatz Preis: 9,- Euro Tickets: online verfügbar unter kinoheld.de

Der Dokumentarfilm widmet sich humorvoll und mit einzigartigen Bildern aus der Vogelperspektive und am Boden der überwältigenden Natur und den gastfreundlichen Menschen, ihrer Kultur und ihrem Leben.

Die beiden Extremabenteurer Andreas Zmuda und Doreen Kröber berichten informativ, sehr unterhaltsam und mit viel Witz über ihre einzigartigen Erlebnisse und Begegnungen von den ersten vier Jahren (2012-2016) ihrer Reise mit einem Trike, dem "Motorrad der Lüfte" sowie über ihr Leben als fliegende Nomaden.

Sie geben ihr Berliner Zuhause auf, um die Welt in den kommenden Jahren fliegend zu erkunden – als Nomaden mit Blick von oben. Mit einem Trike, ihrem "Motorrad der Lüfte", brechen sie 2012 auf und lassen das Publikum an ihren Besuchen in 33 Ländern des nord- und südamerikanischen Kontinents teilhaben.

Ob sie dabei an Manhattan vorbeisegeln, die Karibik aus der Vogelperspektive erleben oder auch mal einen Crash hinlegen: 1.518 Tage und 36.042 Flugkilometer später sind sie nicht mehr dieselben Menschen, als die sie aufgebrochen sind.

Bei der Kiel-Premiere am 5. August 2021 sind die beiden Abenteurer auch für ein Gespräch nach der Filmvorstellung zu Gast.

Ein authentischer Dokumentarfilm mit spektakulären Bildern des nord- und südamerikanischen Kontinents sowie der Karibik aus der Vogelperspektive. Andreas und Doreen verstehen ihr Flugabenteuer nicht nur als "Reise", sondern vielmehr ist daraus inzwischen eine Lebensphilosophie geworden.

Auf ihrer Flugreise stehen ihnen viele persönliche, fliegerische und technische Herausforderungen bevor. Beide erleben gefährliche Notlandungen und außergewöhnliche Situationen, die manch ursprüngliche Planung über den Haufen wirft. Ihr unberechenbarster Gegner: das Wetter.

Doch wo immer die Trike-Globetrotter Unterstützung suchen, begegnen ihnen hilfsbereite Menschen und eine unglaubliche Gastfreundschaft.

Über die Erlebnisse aus der Luft sagt Doreen: "Die Eindrücke, angefangen vom rot leuchtenden Monument Valley, der Andenüberquerung mit den aktiven Vulkanen, die farbenfroh schillernden Salzlagunen in der Atacamawüste, dunkelgrüne Dschungelteppiche im Amazonasgebiet, das unglaubliche Blau des karibischen Meers und Großstadtmetropolen wie Panama City, New York oder Rio de Janeiro und die Tundra im Norden Kanadas machen das alles auch noch sehr abwechslungsreich."

Diese besonderen Einblicke in fremde Welten, die Herausforderungen einer packenden Natur und die einmaligen Begegnungen mit den Menschen vor Ort faszinieren Andreas und Doreen bei diesem Flugabenteuer immer wieder aufs Neue und lassen sie immer weiter fliegen.

Quelle: Trike Globetrotter