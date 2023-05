Neuer Premiumpartner der Kieler Woche 2023

Visa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das Transaktionen zwischen Verbraucher:innen, Händler:innen, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ermöglicht.

Weltweit haben Banken mehr als 4,2 Milliarden Visa Debit- und Kreditkarten ausgegeben, die online und im Laden bei mehr als 80 Millionen Akzeptanzstellen eingesetzt werden können.

Bei der Kieler Woche engagiert sich Visa an der Seite der Förde Sparkasse beim einheitlichen bargeldlosen Bezahlsystem. In diesem Jahr können dafür an allen Ständen auch Visa-Bezahlkarten genutzt werden.

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer freut sich über das Engagement des neuen Premiumpartners:

"Die Kieler Woche ist ein buntes Gesamtkunstwerk – und in dieser Form nur möglich, weil ganz viele Menschen mitarbeiten und weil wir starke Unterstützer:innen haben. Ich freue mich sehr, dass wir Visa neu in unserer Kieler-Woche-Familie begrüßen dürfen, und auf die Zusammenarbeit."

"Die Kieler Woche ist als kulturelles und sportliches Highlight bekannt, das die Menschen aus dem Norden und aus aller Welt zusammenbringt. Deshalb freuen wir uns sehr, gemeinsam mit der Förde Sparkasse dabei zu sein und den Besucher:innen zu ermöglichen, einfach, schnell und sicher bargeldlos zu bezahlen – egal, ob klassisch per Karte, kontaktlos oder mit hinterlegter Visa Karte im Smartphone", sagt Tobias Czekalla, Country Manager Deutschland bei Visa.

Visa gehört in diesem Jahr gemeinsam mit Audi und REWE zu den Premiumpartnern der Kieler Woche.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat