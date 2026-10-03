Wann? Samstag, 10. Oktober 2026, 14.00 bis 16.00 Uhr Wo? Nordfriedhof Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei der Führung?

Gemeinsam mit Heiko Weber von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und Friedhofsleiter Frank Wunder geht ihr auf Pilzjagd. Der zweistündige Rundgang startet um 14.00 Uhr am Kapellenvorplatz. Ihr lernt verschiedene Pilzarten kennen, ihre Eigenschaften und wie sie leben. Das Körbchen könnt ihr zu Hause lassen, gesammelt wird hier nicht.

Warum lohnt sich der Besuch?

Die Führung ist barrierefrei und kostenfrei. Ihr braucht euch nicht anzumelden und könnt spontan vorbeikommen. Statt ums Sammeln geht es um Wissen: Welche Pilze wachsen wo? Wie erkennt ihr sie? Die Experten beantworten eure Fragen direkt vor Ort und zeigen euch die faszinierende Pilzvielfalt mitten in der Stadt.

Wie findet ihr den Treffpunkt?

Treffpunkt ist der Kapellenvorplatz, gut ausgeschildert und zentral gelegen. Die Führung dauert zwei Stunden und führt euch durch verschiedene Bereiche des Friedhofs. Bequeme Schuhe und wetterfeste Bekleidung sind empfehlenswert, denn ihr seid überwiegend draußen unterwegs.

Lust auf mehr spannende Veranstaltungen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.