Landeshauptstadt Kiel verlängert Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Die Zahl der Neuinfektionen ist am Wochenende in Kiel weniger stark gestiegen als an manchen Tagen in der vergangenen Woche. Am 27. und 28. November 2020 gab es insgesamt 38 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Am Donnerstag, 26. November 2020, wurden an einem Tag bereits 39 Neuinfektionen gezählt. Eine Tendenz lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten.