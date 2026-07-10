Verbesserungen am Falckensteiner Strand

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Ein neuer Grillplatz und eine behindertengerechte Toilette

Die fast vollständig erhaltene Natur prägt den Charakter des Falckensteiner Strands. Der Strand ist längst mehr als nur ein Badeplatz – er ist ein beliebter Treffpunkt für Erholungssuchende. Ein öffentlicher Grillplatz wurde für etwa 15000 Euro zwischen Minigolfplatz und der ehemaligen "Lila Lagune" eingerichtet. Die Kieler Schwimm- und Sportstättenbetriebe haben ihn gemeinsam mit dem Grünflächenamt geschaffen. Auf Höhe der DRK-Hauptwache könnt ihr nun gemütlich grillen und den Strandtag kulinarisch abrunden. Zudem steht am Parkplatz Ecke "Zum Badestrand" ein neues barrierefreies WC bereit, das den Komfort für alle Besucher erhöht.

Bürgermeister Gerwin Stöcken und Stadträtin Alke Voß stellten die Neuerungen heute offiziell vor. Die enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen städtischen Bereichen ermöglichte die zügige Umsetzung. Das Projekt zeigt, wie durchdachte Planung ein Naherholungsgebiet aufwerten kann. Die Stadt Kiel investiert damit gezielt in die Aufenthaltsqualität ihrer Strände, die mit dem baldigen Wegfall des MFG-5 Geländes mit noch mehr Zulauf rechnen werden.

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