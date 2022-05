Urlaub auf einem Segelboot oder Katamaran

Wo das Meer bis ins Herz der Stadt reicht, ist das Wasser das dominierende Element. In Kiel ist eine wunderbare maritime Atmosphäre überall zu spüren, zu sehen und zu erleben: an der langgezogenen Kieler Förde, auf dem Hafengelände oder an den typischen Portalkränen der Werften, die zu den größten in Europa gehören.

Kiel hat viele Highlights zu bieten. Für alle die noch nie in Kiel waren, wollen wir Ihnen hier einen kleinen Überblick über ausgewählte Highlights bieten. Für alle die gerne auf dem Wasser sind haben wir in diesem Artikel die besten Tipps für einen Mallorca Urlaub zusammengestellt.

Tipps für einen Aufenthalt in Kiel

Die Gorch Fock: ein weitgereistes Schulschiff und ein gern gesehener Gast bei internationalen Segelveranstaltungen, gehört ebenso zum Stadtbild wie die riesigen Fähren am Skandinavienkai.

Die Kieler Woche: das jährliche Weltfest des Segelns, unterstreicht eindrucksvoll die Rolle der Stadt als maritimes Zentrum des Nordens.

Flohmärkte in Kiel: Schnäppchenjäger aufgepasst! Zwischen April und Oktober werden in der Landeshauptstadt Kiel mehrere Flohmärkte im Stadtzentrum und rund um die Hörn veranstaltet. Hier können Sie nach Herzenslust feilschen.

Fischrestaurants in Kiel: Kiel bietet tolle Fischrestaurants direkt an der Ostsee. Neben Fischrestaurants finden Sie in Kiel auch viele Bars und Cafés.

Saunas in Kiel: Lassen Sie den Alltag hinter sich, machen Sie den Kopf frei und tun Sie etwas Gutes für Ihre Gesundheit. Saunabäder haben neben der stressabbauenden und entspannenden Wirkung auch einen positiven Einfluss auf das Immunsystem. In und um Kiel kann jeder eine Wärmeoase finden.