Was erwartet euch im Rätselheft?

Auf 32 Seiten voller Spaß könnt ihr rätseln, malen und spielen. Das Heft "Die große ABK-Umwelt-Mission" vermittelt spielerisch, wie Mülltrennung und Ressourcenschonung funktionieren. Ein Würfelspiel, Umweltalphabet, Kompost-Puzzle und ein Tonnen-Labyrinth sorgen für Abwechslung. Auch ein Wimmelbild mit versteckten Kieler Maskottchen wie Hein Daddel, dem THW-Zebra und Stolle vom Holstein Kiel wartet auf euch.

Wer führt durch die Mission?

Die Tonnenbande begleitet euch durchs Heft. Gloi die Plastikflasche, Tabi das Pflaster, Meo die Spraydose und Flup die Banane geben wertvolle Tipps. Auch Momo die Batterie, Lumi die Plastiktüte und Bo der Briefumschlag sind mit dabei. Gemeinsam machen sie Umweltschutz zum Erlebnis und erklären, warum richtige Mülltrennung so wichtig ist.

Wo bekommt ihr das Heft?

Das Rätselheft gibt es kostenfrei im Kundenzentrum in der Daimlerstraße oder im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz. Ihr könnt während der regulären Öffnungszeiten vorbeikommen. Alternativ fordert das Heft einfach per E-Mail unter kommunikation@abki.de an. So einfach startet eure Umwelt-Mission!

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