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ABK verschenkt Umwelt-Rätselhefte

Freizeit Kinder & Familien

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) startet eine große Umwelt-Mission für Grundschüler. Das kostenlose Rätselheft verbindet Spielspaß mit wichtigem Wissen über Mülltrennung und Recycling. Ran an die Hefte und mitmachen!

Orangener Müllsack
Müllsack, © pixabay.de / Cocoparisienne
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter

Was erwartet euch im Rätselheft?

Auf 32 Seiten voller Spaß könnt ihr rätseln, malen und spielen. Das Heft "Die große ABK-Umwelt-Mission" vermittelt spielerisch, wie Mülltrennung und Ressourcenschonung funktionieren. Ein Würfelspiel, Umweltalphabet, Kompost-Puzzle und ein Tonnen-Labyrinth sorgen für Abwechslung. Auch ein Wimmelbild mit versteckten Kieler Maskottchen wie Hein Daddel, dem THW-Zebra und Stolle vom Holstein Kiel wartet auf euch.

Wer führt durch die Mission?

Die Tonnenbande begleitet euch durchs Heft. Gloi die Plastikflasche, Tabi das Pflaster, Meo die Spraydose und Flup die Banane geben wertvolle Tipps. Auch Momo die Batterie, Lumi die Plastiktüte und Bo der Briefumschlag sind mit dabei. Gemeinsam machen sie Umweltschutz zum Erlebnis und erklären, warum richtige Mülltrennung so wichtig ist.

Wo bekommt ihr das Heft?

Das Rätselheft gibt es kostenfrei im Kundenzentrum in der Daimlerstraße oder im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz. Ihr könnt während der regulären Öffnungszeiten vorbeikommen. Alternativ fordert das Heft einfach per E-Mail unter kommunikation@abki.de an. So einfach startet eure Umwelt-Mission!

Lust auf mehr spannende Aktionen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten euch über weitere tolle Angebote auf dem Laufenden.

Quelle:  Landeshauptstadt Kiel

Ortsinformationen

Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK)
Daimlerstraße 2
24109 Kiel
0431/58540
 Website

Weitere Ortsinformationen

Nachhaltigkeitszentrum Kiel
Europaplatz 2
24103 Kiel
 Website
 
 

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