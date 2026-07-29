Was wird am Steenbeker Weg erneuert?

Das Tiefbauamt konzentriert sich auf die Kreuzungen mit dem Torfmoorkamp und dem Rehbenitzwinkel. Ab Montag, 3. August 2026, beginnen die Bauarbeiten, die bis voraussichtlich Oktober andauern. Im Fokus stehen eine verbesserte Barrierefreiheit im Bereich Steenbeker Weg/Torfmoorkamp/Torfende sowie eine optimierte Verkehrsführung. Die Maßnahmen umfassen den Ausbau von Rad- und Gehwegen, den Bau einer Mittelinsel und den Umbau der Bushaltestelle "Rehbenitzwinkel".

Der Verbindungsweg zwischen Steenbeker Weg und Rehbenitzwinkel wird als getrennter Rad- und Gehweg ausgebaut. Zusätzlich erfolgt eine bauliche Trennung der Wege an weiteren Stellen, was die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht. Die Nebenflächen der Kreuzungen werden umgestaltet und die Fahrbahndecke im Knotenpunkt erneuert. So entsteht ein modernes, barrierefreies Verkehrskonzept für den Stadtteil.

Wie läuft die Bauphase ab?

Die Arbeiten gliedern sich in fünf klar definierte Bauabschnitte. Im ersten Abschnitt (3. bis 14. August) wird der Verbindungsweg zwischen Steenbeker Weg und Rehbenitzwinkel ausgebaut – der Weg ist in dieser Zeit für Fuß- und Radverkehr gesperrt. Von Mitte bis Ende August folgen der Bau einer Mittelinsel sowie Arbeiten in den Nebenflächen. Teile der Fahrbahn müssen gesperrt werden, die Baustelle bleibt jedoch mit geringfügigen Beeinträchtigungen passierbar.

Im dritten Bauabschnitt (31. August bis 11. September) wird die Bushaltestelle "Rehbenitzwinkel" umgebaut und die bauliche Trennung der Geh- und Radwege realisiert. Die Haltestelle kann nicht genutzt werden, eine Ersatzhaltestelle wird eingerichtet. Vom 14. September bis 9. Oktober erfolgt der Umbau der Nebenflächen an der Kreuzung Steenbeker Weg/Torfmoorkamp/Torfende mit Teilsperrungen. Den Abschluss bildet die Sanierung der Fahrbahndecke vom 12. bis 23. Oktober – der Bereich wird für den Kfz-Verkehr voll gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert.

Welche Vorteile bringt der Umbau?

Die barrierefreie Gestaltung ermöglicht Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine deutlich bessere Nutzung der Verkehrswege. Die bauliche Trennung von Geh- und Radwegen reduziert Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrenden erheblich. Die neue Mittelinsel erleichtert das sichere Überqueren der Fahrbahn, besonders für ältere Menschen und Kinder. Diese Maßnahmen erhöhen die Verkehrssicherheit für alle Beteiligten spürbar. Die optimierte Verkehrsführung soll für einen flüssigeren Ablauf und weniger Staus sorgen. Nach Abschluss der Arbeiten im Oktober präsentiert sich der Steenbeker Weg als zukunftsfähige Verkehrsachse mit hoher Aufenthaltsqualität.

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