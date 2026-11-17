Moderne Versorgung am Kieler Ostufer

Vergangene Woche wurde das neue Zentrum an der Preetzer Straße feierlich eröffnet. Der Neubau bündelt mehrere ambulante und tagesklinische Angebote des Zentrums für Integrative Psychiatrie (ZIP). Die räumliche Nähe ermöglicht eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit. Besonders profitieren davon die Menschen aus dem Stadtteil Kiel-Gaarden.

Das Gebäude erstreckt sich über 3.344 Quadratmeter Nutzfläche mit drei Obergeschossen, einem Untergeschoss mit Tiefgarage und einer Dachterrasse. Die Gesamtinvestition beträgt rund 31,19 Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein fördert das Projekt mit etwa 10,96 Millionen Euro.

Das Zentrum für Integrative Psychiatrie ist ein Tochterunternehmen des UKSH mit Standorten in Kiel und Lübeck. Von den rund 1.265 Mitarbeitenden sind etwa 750 am Campus Kiel tätig. Die Anzahl der Patientinnen und Patienten steigt kontinuierlich. Am Campus Kiel wurden im vergangenen Jahr mehr als 22.000 Menschen ambulant und über 3.000 voll- und teilstationär behandelt.

Tagesklinik für junge Patientinnen und Patienten

Die neue Tagesklinik bietet 15 Behandlungsplätze für Kinder zwischen fünf und 13 Jahren. Sie richtet sich an junge Menschen mit Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, Ängsten, Depressionen oder Entwicklungsstörungen. Auch familiäre Belastungen werden in der Behandlung berücksichtigt. Die Kinder erhalten tagsüber intensive Therapie und verbringen Abende sowie Wochenenden im familiären Umfeld. Eltern und Bezugspersonen werden eng in den Behandlungsprozess eingebunden.

Für die Therapie stehen speziell gestaltete Räume für Einzel- und Gruppenangebote zur Verfügung. Hinzu kommen Bereiche für Bewegung, Spiel und kreatives Arbeiten sowie Rückzugsmöglichkeiten. Eine Therapieküche, Unterrichtsräume der Klinikschule und ein Außenspielbereich ergänzen das Angebot. Die Klinikschule bietet täglich individuell abgestimmten Unterricht in Kleinstgruppen.

Unterstützung für Menschen mit Fluchterfahrung

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Bereich Flucht und Migration. Seit 2016 behandelt das ZIP in Kiel und Lübeck geflüchtete Erwachsene, Kinder und Jugendliche mit schweren psychischen Erkrankungen. Am Kieler Standort werden aktuell 568 Menschen aus 43 Herkunftsländern betreut. Viele Patientinnen und Patienten haben traumatische Erfahrungen gemacht. Für ihre Behandlung ist häufig die Unterstützung durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher erforderlich. Die Trauma-Ambulanz und die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) ziehen aus der Kirchenstraße beziehungsweise der Elisabethstraße in den Neubau.

Die räumliche Zusammenführung der Trauma-Ambulanz mit den weiteren Angeboten der PIA ermöglicht eine bessere Vernetzung der Behandlungsmöglichkeiten. Die PIA betreut Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Durch die neue Struktur sollen die Angebote weiterentwickelt und noch besser aufeinander abgestimmt werden.

Erweiterte Angebote für Erwachsene

Die bereits bestehende psychiatrische Tagesklinik für Erwachsene zieht aus der Villa Karlstal in den Neubau. Sie wurde von 25 auf 35 Behandlungsplätze erweitert. Das Angebot richtet sich an Menschen, für die eine ambulante Behandlung nicht ausreicht, eine vollstationäre Aufnahme jedoch nicht nötig ist. Die Therapie umfasst medizinische, pflegerische, psycho-, ergo- und kunsttherapeutische Angebote sowie sozialtherapeutische Unterstützung. Anders als am bisherigen Standort sind die neuen Räume auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gut zugänglich. Die moderne Ausstattung ermöglicht eine zeitgemäße und patientenorientierte Behandlung.

Der Neubau setzt ein Zeichen für die dauerhafte Verbundenheit mit Kiel-Gaarden und den Menschen vor Ort. Die Vor-Ort-Vernetzung mit Schulen, niedergelassenen Praxen, Jugendhilfe und anderen sozialen Akteuren stärkt die Versorgung. Im Zuge der Baumaßnahme wurde auch die Verkehrsführung der Preetzer Straße in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Kiel neugestaltet.

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