Jetzt anmelden zum Turnschuhheizer Waldlauf

Philipp Rittscher: "Im Grünen kann ich einfach abschalten und mich voll und ganz auf den Lauf konzentrieren. Schade, dass es bei uns im Norden so wenig Wald gibt." Doch dies will er ändern. Gemeinsam mit der Tankstellenkette Anton Willer möchte er mehr Wald pflanzen. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier bei uns im Norden.

Anton Willer pflanzt seit über einem Jahr den WillerWald. Abhängig vom Kraftstoffumsatz seiner Tankstellen lässt das Unternehmen im Landkreis Schlichting den Wald entstehen. Dieser ist schon auf eine Fläche von über 86.000 m2 angewachsen.

Mit einer virtuellen Laufveranstaltung, bei der jeder Teilnehmer mit seiner Anmeldung einen Quadratmeter Wald pflanzt, möchte Rittscher seine Follower motivieren, teilzunehmen. Neben dem nachhaltigen Effekt gibt es für jeden eine handgefertigte Medaille aus Holz.

"Eine tolle Möglichkeit, dazu beizutragen, dass die zukünftige Läufergeneration auch in den Genuss eines Waldlaufes hier in Schleswig-Holstein kommt", so der 35-jährige Familienvater.

Wer Lust hat am Event teilzunehmen, findet die Veranstaltung auf dem Portal von myraceresult unter "Turnschuhheizer Waldlauf". Dort kann man sich bis zum 29. August 2021 anmelden, um dann Ende Oktober/Anfang November seinen Lauf zu absolvieren.

Quelle: Philipp Rittscher