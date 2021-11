Traineeprogramm Stadt*TALENTE geht in die zweite Runde

Junge Akademiker für einen Berufsweg in der kommunalen Verwaltung zu gewinnen ist wieder das Ziel des in die zweite Runde gehenden Traineeprogramms Stadt*TALENTE.

"Talente einzubinden fordert die Verwaltung", sagt Kiels Personaldezernent Christian Zierau. "Aber sie bringen auch frischen Wind und sollen dort eingesetzt werden, wo sie auch langfristig gebraucht werden."

Angesprochen wird mit dem Programm bewusst eine Vielfalt an Menschen, Studiengängen und Fähigkeiten. Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit mindestens sechs Semestern (Bachelor oder Master). Insbesondere soll die persönliche Motivation für die Arbeit in einer kommunalen Verwaltung mit ihren vielfältigen Aufgaben im Vordergrund stehen. Die Landeshauptstadt Kiel bietet damit nicht nur ein spannendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld, sondern auch eine Stadt mit Flair und Förde.

Mehr Informationen gibt es unter www.kiel.de/anheuern, dort ist eine Bewerbung bis zum 21. November 2021 möglich.

Das Traineeprogramm Stadt*TALENTE wurde im Sommer 2020 entwickelt und startete erfolgreich mit 25 Trainees von November 2020 bis Oktober 2021. In der vergangenen Woche überreichte Stadtrat Christian Zierau den Trainees ihre Zertifikate und blickte auf die gemeinsame Zeit zurück.

Neben dem Direkteinstieg in einem städtischen Amt umfasste das Traineeprogramm einen Verwaltungslehrgang, eine Hospitation in einem anderen Fachbereich, eine Projektarbeit sowie die Teilnahme an einer Prototyping-Week.

"Die erste Runde der Trainees war dem Grunde nach eine spannende Erfahrungswerkstatt für alle Beteiligten", resümiert Zierau. Die 25 ersten Stadt*TALENTE blicken inzwischen auf ein Jahr voller wertvoller Eindrücke in der Verwaltung zurück. "Wir werden das erste Jahr dieses mutigen Prozesses zum Lernen nutzen und das Programm weiterentwickeln. Dem Fachkräftemangel muss genau mit diesen Ansätzen und Projekten begegnet werden."

Hintergrund:

Mit ihrer Einstellungsoffensive und dem Traineeprogramm geht die Kieler Stadtverwaltung neue Wege. Die Landeshauptstadt ist eine der größten Arbeitgeberinnen und einer der größten Ausbildungsbetriebe in Schleswig-Holstein. Sie beschäftigt mehr als 5.700 Mitarbeiter.

Mit Konditionen wie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Aufstiegsoptionen, Homeoffice und Mobilitätsförderung (ÖPNV und Radverkehr) setzt die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin Maßstäbe. Vielfältige Stellenangebote und auch Ausbildungsmöglichkeiten finden sich regelmäßig unter www.kiel.de/jobs.

Einem Beschluss der Ratsversammlung von Juni 2019 entsprechend wird das Konzept "Personal stärken" umgesetzt, das als strategischer Ansatz die Attraktivität einer Arbeitgeberin im öffentlichen Dienst für alle internen und neuen Kollegen herausstellen soll. Jetzt im November beraten die Ausschüsse und die Ratsversammlung die Fortschreibung der Personalstrategie "Personal stärken II".

Quelle: Landeshauptstadt Kiel