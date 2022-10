Die besten Tipps für ein unvergessliches Date

Wie man sich auf das Date vorbereitet

Die wichtigste Frage ist natürlich: Was machen wir? Soll es romantisch sein oder einfach nur Spaß machen? Wenn man sich für Letzteres entscheidet, bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten an. Doch auch hier gilt: Je besser die Planung, desto größer die Wahrscheinlichkeit für einen gelungenen Abend.

Vor allem sollte man beachten, was der anderen Person gefällt und welche Aktivitäten zu einem harmonieren. Zudem kann es nicht schaden, sich über gemeinsame Interessen oder Hobbys zu informieren – das Gespräch läuft dadurch von ganz allein und die Verabredung hat gleich doppelt so viel Charme.

Was man beim ersten Date beachten sollte

Zunächst einmal sollte man sich für ein Date entscheiden, das zu den eigenen Interessen und dem Charakter des anderen passt. Man sollte auch darauf achten, dass es nicht zu teuer ist und man sich keinen Stress machen muss. Bei der Planung ist Kreativität gefragt! Beim ersten Date ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt und den anderen kennenlernt. Man sollte offen sein und Fragen stellen. Auch Komplimente sind immer willkommen. Pünktlichkeit ist das A und O. Hier geht es nicht nur darum, dass man so mehr Zeit miteinander verbringen kann, sondern es sagt auch direkt etwas über die Zuverlässigkeit aus. Der erste Eindruck kann meistens schon über den weiteren Verlauf entscheiden. Der vorsichtige Umgang mit dem Parfum! Selbstverständlich spielt nicht nur das Äußere eine Rolle, sondern auch der Geruch beim Date ist es besonders Frauen sehr wichtig. Aber Vorsicht Mädels! Ein Spritzer Miss Dior Parfum kann dem gegenüber gefallen, aber zu viel kann den Eindruck in die entgegengesetzte Bahn lenken.

Fazit – Nervosität muss nicht sein

Die richtige Vorbereitung ist entscheidend, wenn man sich vor einem Date keine Sorgen machen will. Mit den richtigen Tipps kann man sich entspannen und das Beste aus dem Abend herausholen. Wichtig ist es, sich auf das Date vorzubereiten und genau zu wissen, was man will.

