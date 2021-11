Erkältungszeit Herbst/Winter - warum sind wir in den kalten Monaten anfälliger?

In den kalten Monaten sind wir anfälliger für Erkältungen, weil die Körpertemperatur sinkt und in Folge dessen die Durchblutung abnimmt. Dies ist ein automatisierter Prozess, der im Körper abläuft damit sich der menschliche Körper vor einem zu großen Wärmeverlust schützt. Jedoch ziehen sich auch die Blutgefäße zusammen, was dazu führt, dass weniger Abwehrzellen im Blut zirkulieren können. Somit haben die Erkältungsviren in den kalten Monaten einen einfacheren Weg in den Körper einzudringen, da schlichtweg weniger Abwehrzellen vorhanden sind, um diese direkt zu bekämpfen.

Tipps zur Unterstützung bei der Genesung

Ganz wichtig im Falle einer Erkältung ist Ruhe. Denn der Körper benötigt all seine Energie, damit das Immunsystem auf Hochtouren laufen kann, um die Erreger zu bekämpfen. Auf Sport und anstrengende Tätigkeiten sollte somit während der Erkältungsphase vollständig verzichtet werden. Vor allem da durch die zusätzliche Belastung des Herz-Kreislauf-Systems auch die Gefahr besteht, an einer Herzmuskelentzündung zu erkranken.

Des Weiteren sollte der Hals immer gut feucht gehalten werden. Halsschmerzen können durch das Gurgeln von Salbeiteegelindert werden. Um Reizhusten zu mindern, sollte viel Flüssigkeit zu sich genommen werden und auch das Lutschen von beruhigenden Halsbonbons schafft eine schnelle Abhilfe der Beschwerden. Das Inhalieren von heißem Wasserdampf unterstützt dabei die Lungen, sich von übermäßigem Schleim zu befreien. Das Abhusten wird durch den Wasserdampf stark erleichtert.

Wichtig ebenfalls ist, dass der Körper warm gehalten wird. Ein heißes Bad mit Eukalyptus-Badezusatz unterstützt die Nasenwege beim besseren Atmen. Auch die überreizte Lunge kann sich durch ein warmes Bad erholen. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass man genügend schläft, um dem Körper ausreichend Zeit zur vollständigen Erholung zu geben.

So kann man sein Immunsystem stärken