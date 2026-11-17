Wann? 24. und 26. November 2026 Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof Eintritt: kostenlos Tickets: Anmeldung unter Telefon (0431) 901-3425.

Die Ausstellung im Überblick

Die Schau "Die Stadt und ihre Menschen. Gemälde aus 200 Jahren Kieler Stadtgeschichte" ist aktuell im Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße 19 zu sehen. Rund 200 Jahre Kieler Geschichte werden anhand ausgewählter Gemälde lebendig. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Gebäude und Panoramen, sondern vor allem die Menschen, die auf den Werken oft nur beiläufig am Bildrand erscheinen.

Am Dienstag, 24. November 2026, 16.00 Uhr nimmt Kunsthistorikerin Dr. Telse Wolf-Timm euch mit auf die Themenführung "Kiel im Bild – und seine Menschen". Gemeinsam entdeckt ihr die kleinen Figuren hinter den Stadtansichten: Spaziergänger auf der Promenade, Arbeiter am Hafen oder Besucher im Kieler-Woche-Trubel. Die Führung zeigt, wie sich Alltag, Arbeit und Freizeit in Kiel über zwei Jahrhunderte verändert haben.

Am Donnerstag, 26. November 2026, 18.00 Uhr widmet sich Dr. Telse Wolf-Timm dem Thema "Gesichter einer Stadt. 200 Jahre Kieler Stadtgesellschaft". Der Streifzug durch die Kieler Geschichte stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die das Stadtbild geprägt haben:

Fischer und Matrosen

Werftarbeiter

Flaneure und Kieler-Woche-Besucher

Diese Figuren tauchen meist nur schemenhaft am Rand der Gemälde auf. Ob romantische Stadtansichten der dänischen Zeit, Szenen aus der Werften und Marinestadt des Kaiserreichs oder Darstellungen des Wiederaufbaus nach 1945, die Führung spürt ihren Geschichten und dem Wandel von Stadt und Gesellschaft nach.

Eine zusätzliche Abendführung ist für den Donnerstag,11. März 2027, 18.00 Uhr geplant.

Ihr wollt noch mehr über Kiels Geschichte und Kultur erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten jede Menge weitere Tipps für euch bereit.