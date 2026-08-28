Kiels neue Fotogalerie

Sebastian und Pia, die beiden Köpfe hinter der Galerie, haben sich mit der Eröffnung einen Traum erfüllt. Die beiden fotografieren selbst und haben in Kiel lange einen Ort vermisst, an dem Fotografie nicht nur an der Wand hängt, sondern Menschen zusammenbringt. Einen Ort, an dem Bilder eine Bühne bekommen, Fotografie zugänglich wird und eine Community entstehen und wachsen kann.

Aus diesem Wunsch entstand die Galerie. In ihr werden vier Bereiche unter einem Dach verbunden:

Ausstellungen

Verkauf fotografischer Arbeiten

Verleih analoger Kameras

Community- und Eventspace, der auch für außenstehende Vereine und Initiativen offenstehen soll, um sich miteinander vernetzen zu können.

Besonderheit: Verleih von analogen und digitalen Kameras

Mit dem Verleih analoger Kameras möchte man die Idee über den Galerieraum hinaus erweitern. Menschen sollen niedrigschwellig die Möglichkeit bekommen, selbst zu fotografieren, Analogfotografie auszuprobieren oder neue Kameras und Formate für sich zu entdecken oder einfach erste Erfahrungen mit einer Kamera zu sammeln. Fotografie soll für alle zugänglich sein. Wer die Galerie besucht, muss kein Vorwissen mitbringen und sich nicht in der klassischen Kunstwelt auskennen.

Schwerpunkt der Galerie

Im Mittelpunkt stehen wechselnde Ausstellungen und die Menschen und Geschichten hinter den Bildern. Der Schwerpunkt liegt auf Fotografien von Fotografinnen und Fotografen aus Kiel und dem Norden, gleichzeitig ist der Ort aber auch offen für fotografische Positionen von überall. Besonders lokalen und regionalen Talenten soll eine Plattform geboten werden, auf der sie ihre Arbeiten sichtbar machen und einem neuen Publikum präsentieren können, wie sie bisher gefehlt hat.

Die ausgestellten Fotografien können dabei nicht nur betrachtet, sondern auch direkt vor Ort erworben werden. Hochwertige Prints und ihre Präsentation werden gemeinsam mit lokalen Partnern umgesetzt, wodurch der Schaffensprozess zu einem großen Teil im Kieler Stadtgebiet bleibt.