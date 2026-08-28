thefotoarchive*: Neuer Anlaufpunkt der Kieler Fotografie
Kultur Ausstellungen
thefotoarchive* ist seit der Eröffnung am 15. August 2026 die erste dedizierte Fotogalerie in Kiel. Von fotobegeisterten Menschen für fotobegeisterte Menschen und für alle, die Bilder lieben. Im Knooper Weg 26 ist ein neuer Ort entstanden, an dem Fotografie gezeigt, entdeckt, gekauft und gemeinsam erlebt werden kann.
Kiels neue Fotogalerie
Sebastian und Pia, die beiden Köpfe hinter der Galerie, haben sich mit der Eröffnung einen Traum erfüllt. Die beiden fotografieren selbst und haben in Kiel lange einen Ort vermisst, an dem Fotografie nicht nur an der Wand hängt, sondern Menschen zusammenbringt. Einen Ort, an dem Bilder eine Bühne bekommen, Fotografie zugänglich wird und eine Community entstehen und wachsen kann.
Aus diesem Wunsch entstand die Galerie. In ihr werden vier Bereiche unter einem Dach verbunden:
- Ausstellungen
- Verkauf fotografischer Arbeiten
- Verleih analoger Kameras
- Community- und Eventspace, der auch für außenstehende Vereine und Initiativen offenstehen soll, um sich miteinander vernetzen zu können.
Besonderheit: Verleih von analogen und digitalen Kameras
Mit dem Verleih analoger Kameras möchte man die Idee über den Galerieraum hinaus erweitern. Menschen sollen niedrigschwellig die Möglichkeit bekommen, selbst zu fotografieren, Analogfotografie auszuprobieren oder neue Kameras und Formate für sich zu entdecken oder einfach erste Erfahrungen mit einer Kamera zu sammeln. Fotografie soll für alle zugänglich sein. Wer die Galerie besucht, muss kein Vorwissen mitbringen und sich nicht in der klassischen Kunstwelt auskennen.
Schwerpunkt der Galerie
Im Mittelpunkt stehen wechselnde Ausstellungen und die Menschen und Geschichten hinter den Bildern. Der Schwerpunkt liegt auf Fotografien von Fotografinnen und Fotografen aus Kiel und dem Norden, gleichzeitig ist der Ort aber auch offen für fotografische Positionen von überall. Besonders lokalen und regionalen Talenten soll eine Plattform geboten werden, auf der sie ihre Arbeiten sichtbar machen und einem neuen Publikum präsentieren können, wie sie bisher gefehlt hat.
Die ausgestellten Fotografien können dabei nicht nur betrachtet, sondern auch direkt vor Ort erworben werden. Hochwertige Prints und ihre Präsentation werden gemeinsam mit lokalen Partnern umgesetzt, wodurch der Schaffensprozess zu einem großen Teil im Kieler Stadtgebiet bleibt.
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Idee hinter der Fotogalerie
Die Idee hinter thefotoarchive entstand aus einer einfachen Beobachtung: In Kiel gibt es viele talentierte Fotografinnen und Fotografen sowie Menschen, die sich für Fotografie begeistern, aber bisher fehlte ein gemeinsamer Ort dafür. Als Sebastian und Pia schließlich in dem damals noch unrenovierten Laden im Knooper Weg standen und das Licht durch die große Fensterfront fiel, war schnell klar: Das ist der Ort, an dem sie ihr Projekt umsetzen wollten.
Mitte August 2026 öffneten sich die Türen. Seitdem soll ein fester Anlaufpunkt für Fotografie in Kiel wachsen. Ein Ort für professionelle Fotografinnen und Fotografen und Nachwuchstalente genauso wie für Kunstinteressierte, Neugierige und Menschen, die einfach Freude an guten Bildern haben. Geöffnet ist Stand jetzt jeden Samstag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, schaut bei Interesse doch gerne einmal vorbei.
Wenn ihr noch mehr zu Galerien und Ausstellungen in Kiel und Umgebung erfahren wollt, schaut bei uns beim Kiel-Magazin vorbei.