Theaterstück "Über Männer"

Wann? Donnerstag, 27. Oktober 2022 (Premiere), um 20.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten Eintritt: 27,- Euro, ermäßigt 22,- Euro, Schüler und Studenten 14,- Euro Tickets: online auf www.die-komoedianten.de oder unter 0431 553401; Vorverkaufsstellen: u.a. CITTI Markt, Buchhandlung Liesegang

ÜBER MÄNNER von Xavier Durringer

Das Thema: Männer – oder doch Frauen – Wir alle? Marie Dollenberg, Franziska Plüschke und Rafaela Schwarzer spielen kleine Bissen aus dem Leben der liebenden, lachenden, wütenden Frauen.

Sie suchen es in ihren Träumen, in Liebesbeziehungen, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Man findet in diesem Stück den ganz besonderen Stil Durringers wieder – seine Themen, seine Typen, die Form und die Sprache – und auch eine ganz neue Seite des Autor: weniger hart, kompromissbereiter, aus der Sicht der Frauen geschrieben.

Mit Marie Dollenberg, Franziska Plüschke und Rafaela Schwarzer

Regie: Ivan Dentler

Weitere Termine:

Oktober: Freitag, 28. Oktober 2022, Samstag, 29. Oktober 2022, um 20.00 Uhr

November: Donnerstag, 3., 10., 17. und 24. November 2022; Freitag, 4., 11., 18. und 25. November 2022; Samstag, 5., 12., 19. und 26. November 2022

Dezember: Feitag, 2. Dezember 2022; Samstag, 3. Dezember 2022, um 20 Uhr

Weitere Infos unter Theater Die Komödianten: Tel: 0431 / 55 34 01

Quelle: Theater Die Komödianten