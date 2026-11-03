Theateraufführung von "Room to Stay" des Kollektivs MusiKiel

Wann? Freitag, 6. November 2026 um 18.30 Uhr, Einlass ab 18.00 Uhr Wo? Westring 385 über der Mensa 1 Eintritt: Frei, um Spenden wird gebeten

Mehrsprachiges Kollektiv mit Vision

Hinter der Produktion steht MusiKiel, ein mehrsprachiges Musical-Kollektiv von Studierenden der Kieler CAU, das sprachliche und kulturelle Vielfalt als kreative Stärke begreift. Das Projekt verbindet künstlerischen Ausdruck mit gesellschaftlicher Auseinandersetzung und schafft Begegnungsräume für Menschen unterschiedlicher Hintergründe. Kreativdirektorin Çisem Tıkız erklärt: "Mit MusiKiel möchten wir Kunst nutzen, um gesellschaftlich relevante Themen aufzugreifen und gleichzeitig gemeinsam mit einer vielfältigen Community kreativ zu werden."

Im Mittelpunkt des Kollektivs stehen die Menschen und das gemeinsame kreative Erleben. Projektmanagerin Johanna Wöster betont: "MusiKiel ist eine Community aus Menschen, die sich kreativ ausprobieren, Gemeinschaft leben und Spaß haben wollen. Dabei spielen Herkunft, Sprache, Geschlecht und Musicalerfahrung keine Rolle." Gleichzeitig entsteht ein Raum für alle, die aufgrund sprachlicher Barrieren nur eingeschränkt am deutschsprachigen Kulturleben teilnehmen können.

Kunst als verbindende Kraft

Der inklusive Ansatz setzt auf Kommunikation, die nicht nur über Sprache funktioniert. Bewegung, Emotionen und Musik schaffen Verständigung jenseits von Worten. Darstellerin Asia Schiavone erlebt diese besondere Atmosphäre hautnah: "MusiKiel beweist, dass Kunst Menschen über Sprache, Kulturen und Unterschiede hinweg zusammenbringen kann." Diese Haltung wird nun auf der Bühne erlebbar gemacht.

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