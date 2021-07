Theaterabend "Durchwachte Nacht" in Schönkirchen

Wann? Samstag, 7. August 2021, 20.00 Uhr Wo? Marienkirche Schönkirchen Tickets: Abendkasse oder Vorverkauf beim Reiseteam und bei Blumen Kistenmacher Preise: Tickets 16,- Euro, ermäßigt 14,- Euro

In Schönkirchen stehen am Samstag, 7. August 2021, um 20.00 Uhr die Schauspielerinnen Susanne Dorothee Schneider und Viola Schnittger auf der Bühne der Marienkirche.

In ihrer Performance treffen Texte des persischen Mystikers Rūmī aus dem 13. Jahrhundert auf avantgardistische Lyrik der Gegenwart von Else Lasker-Schüler. Sie verbinden sich mit eigens komponierter Musik der Musiker Jens Fischer (Gitarre) und Jens Schliecker (Keyboards).

Weitere Aufführungen der "Durchwachten Nacht" finden am darauffolgenden Wochenende in der Marienkirche statt: am Samstag, 14. August 2021, um 20.00 Uhr und am Sonntag, 15. August 2021, um 19.00 Uhr.

Der Eintritt kostet jeweils 16,- Euro (ermäßigt 14,- Euro). Karten gibt es an der Abendkasse und in Schönkirchen im Vorverkauf beim Reiseteam und bei Blumen Kistenmacher. Zur diesen Veranstaltungen laden der Verein der Kirchenmusik zusammen mit der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schönkirchen ein.

Quelle: Ev.-Luth. Kirchenkreis Altholstein