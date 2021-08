Theater Kiel startet mit Spielzeit 2021/22

Nach der Digitalpremiere des Films "Wolfgang Wunderkind" am Sonntag, 15. August 2021 um 17.00 Uhr auf der Streaming-Plattform dringeblieben.de , startet das Junge Theater im Werftpark am Freitag, 20. August 2021 um 19.00 Uhr mit dem Audiowalk "Kumbukumbu" über Kiels koloniale Vergangenheit. Startpunkt ist der Hiroshima-Park am Kleinen Kiel.

Die erste Opernpremiere ist am Samstag, 28. August 2021 um 19.30 Uhr Giacomo Puccinis Meisterwerk "Madame Butterfly" über die tragische Liebesgeschichte der Geisha Cio-Cio San und dem amerikanischen Offizier Pinkerton.

Es inszeniert der in Laboe lebende und häufig mit Christoph Marthaler zusammenarbeitende Regisseur Joachim Rathke, der mit seiner Inszenierung eine Hommage an das ganze Genre Oper vorlegt. Am Sonntag, 15. August 2021 gibt es um 11.00 Uhr im Operncafé exklusive Einblicke in die Arbeit.

Tags darauf, am Sonntag, 29. August 2021, startet dann auch das Junge Theater im Werftpark mit dem Jugendstück "Deutschstunde" nach dem berühmten Roman von Siegfried Lenz durch.

Regisseur Johannes Ender, bekannt für seine poetische Bildsprache ("Homo Faber", "Rotterdam"), erzählt den Roman mit zwei Schauspielerinnen, die mit kleinen Veränderungen in alle Rollen schlüpfen und die Geschichte mitreißend erzählen.

Die erste Vorstellung im Opernhaus ist bereits am Sonntag, 15. August 2021 um 17.00 Uhr. Dann kehrt die von Comic-Zeichner Joshua Held und Regissuer Pier Francesco Maestrini bunt und vielschichtig gestaltete Familienoper "Das Dschungelbuch" von Giovanni Sollima in den Spielplan zurück, für die eigens ein neuer günstiger Eintrittspreis eingeführt wurde.

Karten gibt es ab Dienstag, 10. August 2021 um 10.00 Uhr an den Theaterkassen, telefonisch unter 0431 901 901 sowie online unter www.theater-kiel.de.

Quelle: Theater Kiel AöR