Theater Die Komödianten im September

ICH - EIN JUD

von Walter Jens

Wann? Samstag, 17. September 2022, 20.00 Uhr Wo? Theater Die Komödianten, Wilhelminenstr. 43, 24103 Kiel

Die Konzertlesung mit Isaak Dentler feiert in Kiel Premiere am 17. September 2022.

Der Schauspieler Isaak Dentler, vielen bekannt aus dem Frankfurter Tatort und zahlreichen Fernseh- und Kinofilmen, hat das Publikum bei uns im Theater Die Komödianten neben vielen anderen Rollen mit seinem Solo "Werthers Leiden" verzaubert. Jetzt präsentiert er sein neues starkes Solo "Ich ein Jud" als Konzertlesung.

Judas gilt in der biblischen Überlieferung als zwielichtiger Jünger Jesu, der für 30 Silberlinge seinen Freund verriet und so dem sicheren Tod am Kreuz auslieferte.

In seinem fiktiven Monolog "Ich, ein Jud", der auf Grundlage seines Romans "Der Fall Judas" von 1975 entstanden ist, wirft der Altphilologe und Literaturhistoriker Walter Jens einen neuen, anderen Blick auf Judas Ischarioth.

Judas erscheint in seiner direkten Rede an das Publikum als zerrissener, von Schuldgefühlen bedrückter Mensch und erläutert uns seine Sichtweise auf die ihm zugeschriebene Rolle zur Erlösung der Menschheit durch das Opfer des Gottessohns.

Einerseits verteidigt er seine Tat als notwendigen Bestandteil der Heilsgeschichte und die des Christentums, die er einvernehmlich mit Jesus bereit war, zu begehen. Andererseits überkommen ihn Zweifel und er stellt sich die Frage, wie die Geschichte ohne seinen Verrat verlaufen wäre.

Hätte es vielleicht keine Kreuzigung, keine christliche Kirche gegeben, vielleicht auch keine Judenverfolgung – und wäre Jesus vielleicht friedlich als alter Mann gestorben?

Isaak Dentler liest diese außergewöhnliche Verteidigungsrede und wird musikalisch begleitet von Max Mahlert (Schlagzeug) und Tim Roth (Kontrabass, Elektronik).

BAGGER

von Henning Mankell

Regie: Christoph Munk

Wann? Jeden Freitag und Samstag 20.00 Uhr von Freitag, 23. September bis Samstag, 15. Oktober 2022 Wo? Theater Die Komödianten, Wilhelminenstr. 43, 24103 Kiel

Für die einen ist der "BAGGER" noch ganz neu, für andere schon längst ein Kultstück: Theaterdirektor Markus Dentler spielt den Schweden Rune F. Lindgren. Der sitzt in einer Kneipe und wartet auf die "heißeste Lady, die du dir vorstellen kannst".

Eigentlich könnte das ein sympathischer Kerl sein: Er war verheiratet, hat Kinder, ist selbständig und immer auf der Suche nach dem kleinen Glück im Leben. Doch irgendwas läuft meistens schief....

Henning Mankell, der schwedische Starautor, lässt uns in diesem Stück tief in die Seele von echten Kerlen und ganzen Männern gucken.

Es ist die deutschsprachige Erstaufführung. Mit diesem Stück hat Markus Dentler schon zahlreiche Auszeichnungen auf internationalen Festivals erhalten und wird mit dem Stück im Oktober im Stalburg Theater in Frankfurt gastieren.

